L’entreprise 100% belge de gardiennage Protection UNIT avait lancé il y a quelques mois sa propre cyber unit destinée aux PME. Après plusieurs mois de développement, elle a décidé un partenariat officiel avec Eye Security pour la Belgique mais aussi la France et le Luxembourg.

" Nous sommes capables en 24 heures de protéger une entreprise dans notre " Security Operations Center ", affirme Anne Masson, la ECO de Eye Security Belgium. Et d’assurer dans les 48 heures une police cyber. "

De quoi rassurer les PME grâce à un système à la fois rapide et souple. Cela va de la surveillance et détection à la cyber assurance en passant par un suivi 24 h sur 24 et de la formation à la sensibilisation.