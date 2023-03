Bonne nouvelle: votre épargne peut enfin rapporter plus de 2 %

Après des années de taux plancher, à peine 0,01 % de taux de base et un maximum de 0,10 % de prime de fidélité, les taux des comptes épargne remontent enfin. Les grandes banques sont cependant les plus lentes à dégainer, même si Belfius vient d’annoncer son intention d’offrir un rendement plus élevé sur ses comptes épargne, sans en dévoiler le timing ni l’ampleur....