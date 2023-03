Horaires, ouverture le dimanche, assortiment, prix, la collecte e-commerce: ce que la franchise des magasins Delhaize va changer pour les clients

L’assortiment ne devrait pas (ou très peu) varier, les prix non plus, mais les horaires pourraient être adaptés.

D’ici quelques mois, les 128 magasins exploités actuellement par Delhaize vont passer sous pavillon franchisé. Si le personnel nourrit des craintes, les clients, eux, ne devraient que peu remarquer les changements.

Assortiment et prix

Pas de grands changements en vue étant donné que les supermarchés franchisés se fournissent en très grande majorité auprès de la centrale de Delhaize. “L’assortiment dans les magasins intégrés et les franchisés est le même, à l’exception d’une petite partie de produits non-concurrentiels, que l’affilié peut acheter en dehors de notre réseau. Ce sont essentiellement des produits locaux. Quant aux prix pratiqués, on remarque que la grande majorité de nos affiliés pratiquent les prix conseillés. Le consommateur ne devrait donc pas ressentir de différence à ce niveau-là non plus”, indique Karima Ghozzi, porte-parole de l’enseigne au Lion.

Pour l’heure, les franchisés ne jouent aucun rôle dans le développement de l’e-commerce, “mais le modèle est sur le point de changer”, indiquait Kris Volckaert, responsable des magasins franchisés chez Delhaize, en novembre dernier. La disparition des magasins intégrés signifierait également la disparition du service Collect (enlèvement des courses en magasin) si le service n’est pas repris par les franchisés, “mais le but est d’étendre ce service également aux franchisés”, assure Karima Ghozzi. Enfin, Delhaize a assuré que tous les supermarchés resteraient à l’enseigne de Delhaize et qu’il n’était pas question d’un passage à Albert Heijn.

Horaires d’ouverture

Le grand changement qui pourrait s’opérer réside au niveau des heures d’ouverture. Les franchisés ouvrent généralement plus tard, ainsi que le dimanche et les jours fériés. Cela répond à une réelle demande des consommateurs, surtout en ville. Ils ont pris l’habitude de faire des courses au jour le jour et souvent à des heures plus tardives.