Vers 8 heures, plusieurs centaines de personnes semblent déjà présentes. Les syndicats parlent d'une cinquantaine de bus qui descendent vers la zone industrielle de Zellik, où Delhaize a son centre de distribution.

La veille, on parlait de 750 à 1.000 participants attendus. Difficile de dire combien ils seront mardi matin. Chez BBTK, on parlait mardi matin de 2.500 à 3.000 personnes, chez ACV Puls, on s'en tient pour l'instant à 500 ou 700.

La manifestation des syndicats se déroule avec les sifflets et les klaxons habituels et les applaudissements occasionnels. Deux camions ne peuvent pas passer à cet endroit pour le moment.

En bref, les syndicats demandent à la direction de retirer les plans. "Le retrait du plan est notre objectif", a déclaré Wilson Wellens, du syndicat libéral ACLVB. Les autres syndicats se joignent également à cette demande. Les syndicats se réunissent entre eux à partir de 8h30. Des consultations avec la direction sont prévues à 9h30.

Le mécontentement est grand dans les magasins concernés. Peu après la fin du comité d'entreprise spécial de courte durée à Zellik, le personnel de nombreux ateliers a spontanément cessé le travail. C'est également le cas cette semaine.

Un grand nombre de magasins Delhaize sont également fermés ce mardi. Quelque 95 magasins ne sont pas accessibles aux clients, déclare Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize.