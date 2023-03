Vers la fin des stations essence Total en Belgique ? Conseil d'entreprise en cours, une vente poserait la question des emplois

Et c'est le groupe canadien de supérettes Couche-Tard qui est le repreneur. "En Belgique et au Luxembourg, TotalEnergies et Couche-Tard s’associeront au sein d’une co-entreprise (TotalEnergies 40% et Couche-Tard 60%) qui exploitera 619 stations. Dans ces deux pays, TotalEnergies est leader de marché et le partenariat avec Couche-Tard permettra d’accélérer la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers", avait annoncé TotalEnergies il y a quelques jours.

Couche-Tard s'est déjà fait connaître par le passé en tentant de racheter Carrefour, mais en vain.

Les emplois au coeur de la question

Les syndicats sont sur la balle et attendent des réponses alors qu'un conseil d'entreprise se tient actuellement, ce mercredi matin, à Bruxelles. Les garanties au niveau de l'emploi ne tiendraient que pour un an actuellement, selon les syndicats.

Ce mardi, TotalEnergies a confirmé par ailleurs sa volonté de consacrer, en 2023, 5 milliards de dollars aux investissements bas carbone à travers le monde, comprenant 1 milliard au titre de l'efficacité énergétique de ses installations et 4 milliards en énergies bas carbone (solaire, éolien, séquestration de carbone, hydrogène, etc.). Cette revente pourrait donc intervenir dans le cadre de cette stratégie et dans l'anticipation de la "fin" des véhicules thermiques, vers laquelle l'Union européenne se dirige.

