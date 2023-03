Les libraires inquiets par le projet de réforme fiscale: "Une hausse de la TVA à 9% serait une catastrophe"

Une affluence qui est attendue avec impatience par les libraires belges. “Ce genre d’événement est capital pour le secteur du libre, indique Xavier Delville, président de Prodipresse, l’organisation professionnelle des libraires indépendants francophones de Belgique. Ça permet en effet de rappeler que le livre existe. Car c’est l’un des gros problèmes de la société actuelle : on regarde des séries, on scrolle sur Internet, on tchatche sur les réseaux sociaux mais on ne lit plus de livres, ou en tout cas de moins en moins. La Foire du Livre n’est toutefois pas vraiment de nature à doper les ventes en magasin : elle rappelle surtout l’importance du livre en tant que bien culturel qui permet le développement, entre autres, du sens critique chez ses lecteurs.”

Un bien culturel qui pourrait bientôt être mis à mal, en Belgique. Le projet de réforme fiscale porté au Fédéral par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, prévoit en effet une hausse de la TVA sur les livres, celle-ci passant, selon le projet, de 6 à 9 %. “Le prix des ventes d’un même livre en Belgique et en France sont déjà différents puisque la France pratique une TVA à 5,5 % sur les livres, poursuit Xavier Delville. Dans les faits, cela signifie que le libraire belge qui vend un livre imprimé en France perd de l’argent. Il doit en effet rétribuer 6 % de TVA à l’État alors qu’il n’en perçoit que 5,5 % lors de la vente.”

Dans les faits, certains réétiquettent l’ouvrage pour percevoir le prix juste, avec une TVA à 6 %. “Mais cela entraîne un certain coût.”

Avec une TVA à 9 %, la différence de prix entre un même livre vendu en France et en Belgique pourrait exploser. Prenez un livre vendu à 15 € en France, il devrait l’être à 15,50 € en Belgique. “La différence peut paraître minime pour un livre mais si vous prenez un lecteur qui lit un ouvrage ou plus par semaine, vous arrivez à une différence de 25 € par an ou plus, calcule Xavier Delville. Résultat : certains pourraient être tentés, lors de passages en France, d’y faire leur stock de livres pour les prochains mois aux dépens des librairies belges. Idem pour les frontaliers qui y verraient une raison de plus d’aller faire leurs courses en France. De même, la concurrence avec Amazon France risque d’empirer les choses. Une TVA à 9 % serait un autre mauvais coup porté au secteur du livre, qui pourrait être mis en difficulté par une telle décision.”

Une position qu’appuient tant l’association des éditeurs belges (Adeb) que celle des Éditeurs singuliers. “Les éditeurs belges demandent au ministre de bien peser les conséquences commerciales et économiques d’un changement qui paraît anodin, confient les deux associations. Car toute la chaîne du livre s’en retrouvera impactée : nouvelle hausse des prix de vente après les difficultés liées à la crise des prix du papier et de l’énergie, avantage concurrentiel donné aux sites étrangers de vente en ligne, démantèlement du dispositif décrétal fixant le prix du livre, réétiquetage manuel de près de 85 % des livres vendus en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le marché du livre francophone est constitué à 85 % de livres importés ou réimportés de France. La hausse de la TVA sur le livre en Belgique renforcera l’attractivité des prix proposés par certains vendeurs installés hors de nos frontières, au détriment donc des acteurs locaux des circuits de vente, dont les librairies indépendantes.”

Selon les deux associations, le spectre d’un retour de la tabelle sur le livre français vendu en Belgique, ruinant les effets du décret fixant un prix identique en Belgique et en France. Le tout pour des rentrées fiscales jugées “dérisoires”. “Le marché du livre francophone pèse 258 millions € hors TVA. Le supplément de 3 % ne rapportera que 7,8 millions, soit en moyenne 0,417€ par titre. Mais le réétiquetage coûtera au moins 0,25 € par livre, à charge des libraires et distributeurs.”