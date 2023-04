Biométhanisation : sept projets dans le Hainaut pour se passer de gaz russe

C’est la raison pour laquelle l’intercommunale Ceneo, comptabilisant pas moins de 1,2 milliard d’euros d’actifs appartenant à 57 communes et trois intercommunales de développement économique (Igretec, Idea, Ideta), lance plusieurs projets. Objectif : injecter du gaz local et wallon dans le réseau d’Ores, et par la même occasion rapporter des dividendes aux communes.

“Nous avons déjà une station de biométhanisation à Thuin, mais elle fonctionne en cogénération, c’est-à-dire que le gaz récolté est directement brûlé pour faire de la chaleur et de l’électricité”, explique Raphaël Durant, secrétaire général de Ceneo. “Mais ici nous allons développer des nouvelles stations un peu partout dans le Hainaut pour directement injecter le gaz dans le réseau public Ores.” Un peu comme ce que fait déjà le Bois d’Arnelle, une entreprise privée aux Bons Villers à côté de Charleroi : utiliser des déchets agricoles, de l’herbe, des épluchures de patates ou du lisier animal, le laisser fermenter et récolter le biométhane qui s’en échappe.

Le premier projet est bien avancé à Leuze-en-Hainaut, le permis a été obtenu et la construction devrait commencer dans les prochains mois. Avec le groupe Chimay (les bières et le fromage, NdlR), un autre projet est prévu pour 2025. “Nous allons aussi profiter du Fonds pour une Transition Juste – FTJ – de l’Europe pour lancer des projets supplémentaires, qui devront être opérationnels pour 2027 au plus tard”, ajoute Loïc D’Haeyer, président socialiste de l’intercommunale. Il est ici question de deux stations de biométhanisation sur la région de Charleroi, dont une probablement à Courcelles, deux autour de Tournai et une à Dour.

“Nous sommes un holding, donc pour construire et faire tourner les stations de biométhanisation, nous faisons des partenariats public-privé”, ajoute l’élu, aussi bourgmestre de Fleurus. “Cela permet de partager les risques avec le privé, d’avoir des entreprises dont c’est le métier qui construisent et exploitent les stations avec tout intérêt pour eux qu’elles fonctionnent, et d’aider à la transition énergétique puisque tout le monde ne passera pas le cap de l’électrification immédiatement. Et, cerise sur le gâteau, ça permet de maximiser l’utilisation du réseau de gaz Ores : puisqu’on a déjà ce réseau, autant l’exploiter.”