AWEX, quatre lettres pour placer la Wallonie au centre du monde

L’AWEX, qu’est-ce que c’est ?

A.P. : “Nous sommes une agence publique dont la mission est d’accompagner les exportateurs wallons à l’étranger et attirer les investisseurs pour qu’ils viennent s’installer en Wallonie. On s’assure aussi qu’il y ait une image de marque et une visibilité du territoire à l’étranger. Quand je me présente sur place, je parle surtout de “Business Wallonia”, ça parle immédiatement.”

F.S. : “Beaucoup de choses ont changé récemment à l’AWEX. On a fait des états généraux pour écouter les entreprises et organismes, et se remettre en adéquation avec leurs besoins dans un monde qui change. Il y a notamment eu l’engagement d’experts techniques, comme moi, mais aussi de commerciaux. Je suis chargé de la Green Tech, et je voyage parfois – comme récemment en Inde pour présenter dans plusieurs villes des entreprises wallonnes – mais je suis surtout en Belgique, pour réseauter et conseiller.”

Des exemples concrets de votre travail quotidien ?

F.S. : “Je suis les marchés, les innovations mondiales et les atouts wallons. J’ai par exemple rencontré une entreprise chez nous qui fait du recyclage de fibre de verre. J’ai donc demandé s’ils connaissaient Vestas, des Danois qui fabriquent des éoliennes, dont les pales sont dans ce matériau.”

A.P. : “Et de mon côté, j’ai les contacts sur place pour pouvoir rencontrer Vestas. Et je peux donc mettre ces entreprises en contact, dans l’espoir que Vestas investisse en Wallonie, ou que leurs éoliennes soient recyclées chez nous, les convaincre de venir voir sur place, où Fabian pourra aussi leur présenter l’écosystème wallon du recyclage, pour “vendre” non pas juste un partenariat mais montrer qu’il y a tout intérêt à venir chez nous pour trouver toute une série d’interlocuteurs intéressants pour un grand groupe.”

C’est d’intérêt public, ça ?

A.P. : “Bien sûr ! C’est de favoriser l’emploi wallon, les exports et donc le PIB et l’image de la Wallonie. Il y a plein d’entreprises qui ont des possibilités de s’internationaliser, mais elles ne connaissent soit pas le marché mondial, soit n’ont pas d’interlocuteur dans un pays donné, etc. Et tout n’est pas business pur, récemment j’ai par exemple accompagné une autrice belge à la foire du livre de Suède, pour trouver une maison d’édition qui ferait une traduction et une diffusion sur place.”

Comment est-ce qu’on “vend” la Wallonie à des étrangers ?

A.P. : “On vend une petite région, très dense, avec un fort taux d’innovation, une localisation centrale en Europe, très connectée aux réseaux routiers et ferroviaires. On parle aussi du mélange des cultures, entre la latine et la germanique.”

F.S. : “On met aussi en avant nos atouts, parce qu’il y a des domaines où on est très bons : la logistique, l’aéronautique, l’industrie 4.0, la green tech, l’agroalimentaire et les biotech-pharmas.”

Et comment est-ce qu’on est perçu ?

A.P. : “En Suède, on nous connaît très bien. Quasi 50 % de nos exports sont dans les pharmas, notamment les vaccins. Et il y a eu une très forte immigration wallonne, historiquement, pour industrialiser le pays. Il y a même des Suédois qui s’inventent des racines wallonnes pour faire bien. C’est l’exception dans le monde, évidemment, mais j’aime raconter cette anecdote.”

F.S. : “Je dirais qu’on est plutôt bien perçus, même si on n’est pas spécialement connus non plus. Mais l’image est assez positive : le centre de l’Europe, un marché ouvert, un esprit orienté solutions pratiques. Et beaucoup de groupes internationaux aiment travailler avec des petits pays, parce que l’orientation client est souvent plus présente. Je crois qu’il y a aussi le côté chaleureux et humain des Wallons qui plaît beaucoup. Autour d’une table, on devient “vieux potes” avec un Wallon en quelques dizaines de minutes, il n’y a pas la distance qu’il y a parfois ailleurs.”