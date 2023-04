Sa définition d’un terme apparu en 2004 : " Déployer notre vision d’un terroir fort, d’une connexion saine avec nos producteurs, plus qu’une volonté, une certitude. On n’a rien inventé. Se réclamer du terroirisme, c’est se développer tout en affirmant l’urgence de revenir au bon sens paysan qui guide nos décisions depuis plus de 15 ans. Car oui, c’est possible de grandir dans le respect des valeurs que l’on défend en s’appuyant sur un cercle économique vertueux qui porte un territoire. "

Il est à la tête de plusieurs établissements réputés de Lille et des environs : l’Auberge du Vert Mont (une étoile au Michelin) à Boeschepe, Bloempot en plein cœur du vieux Lille et Bierbuik qui, comme son nom l’indique, fait la part belle à la bière du chnord comme de Belgique.

En face du Comme chez Soi

Enfant du Nord, il va ou est sur le point d’ouvrir cinq nouvelles adresses (Béthune, Dunkerque,…) dont une à Bruxelles.

" La Belgique est mon pays de cœur, dit-il. Je suis ravi et très excité de débarquer dans la capitale. "

Nom de ce nouveau restaurant qui, à l’image de son boss, va jouer avec les codes : KLOK. Jeu de mots puisqu’il prendra place (ouverture le 7 avril) au rez-de-chaussée de l’hôtel de la Grande Cloche sur la place Rouppe à quelques centaines de mètres du cœur de la capitale. Pour celles et ceux qui connaissent le quartier, KLOK remplace l’endroit qui accueillait PastaMadre et fera géographiquement face au célèbre Comme Chez Soi.

Le rez-de-chaussée de l'hôtel de la Grande Cloche accueillera... KLOK ©DR

Au menu : brunch dès 10h30, cuisine de la terre en collaboration étroite avec des producteurs noir-jaune-rouge aux couleurs de la Flandre et de ses spécialités. Le soir, une mystérieuse expérience " Les Yeux Fermés " sera proposée du mardi au samedi.

A l’heure où l’Horeca bruxellois se pose des questions, il est rassurant et enthousiasmant de voir un grand chef étranger investir dans la capitale.