TVA à 0 % sur les légumes, blocage des prix… : les propositions sur la table du gouvernement pour contrer l’inflation

Ces derniers mois, plusieurs propositions visant à soutenir le pouvoir d’achat des Belges ont été formulées par les partis. À la Chambre des représentants, le PS a remis sur la table son projet de bloquer les prix en cas d’abus. Le texte proposant d’instaurer un mécanisme de contrôle des prix corrélé à la surveillance de l’Observatoire des prix a été déposé en mars 2022. Il impliquait de mettre en place un bouclier tarifaire sur une série de produits de première nécessité.

Le président du PS Paul Magnette apporte une précision. “Un vrai blocage des prix est très compliqué à mettre en place aujourd’hui parce que les produits sont beaucoup moins standardisés qu’à l’époque. À l’époque, y avait déjà beaucoup de produits. Sur un pain bio avec des farines naturelles et un pain industriel, vous ne pouvez pas mettre le même prix. Mais avec l’Observatoire des prix, on peut déceler où sont les marges abusives et entamer des négociations entre le consommateur, le distributeur, le grossiste et le producteur.”

Le PTB a également déposé une proposition pour bloquer les prix en fixant la limite du bénéfice à prélever par tout vendeur ou intermédiaire. Du côté des Engagés et d’Écolo-Groen, on défend l’idée de faire passer la TVA de 6 à 0 % sur les fruits et les légumes. Ce shift est inclus dans le projet de réforme fiscale élaborée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et il a reçu l’appui de Vooruit. Pour le ministre socialiste de la Santé Frank Vandenbroucke, opérer cette réduction de taxe serait un encouragement pour une alimentation bien équilibrée.

Au sein du gouvernement, cette dernière proposition se heurte toutefois au front libéral. “Augmenter la TVA sur l’eau et le lait, mais diminuer la TVA sur les fruits et les légumes en passant de 6 à 0 %, pourrait apparaître comme une bonne nouvelle mais c’est méconnaître la manière dont se fondent les prix”, objecte David Clarinval (MR). Selon le ministre des Indépendants et de l’Agriculture, les intermédiaires vont augmenter leurs marges et ne répercuteront pas la baisse des coûts sur le produit à la vente tandis qu’une série d’autres produits, comme la viande et le pain verront leur prix fortement augmenter. “L’État ne percevra plus la TVA mais les distributeurs accapareront la différence. C’est pourquoi nous ne sommes pas d’accord avec la hausse de TVA proposée par le ministre Van Peteghem. “

guillement Le blocage des prix est une idée communiste qui a montré son inefficacité.

Le vice-Premier ministre libéral rejette aussi les propositions de blocage de prix, une “idée communiste qui a montré son inefficacité”. “Dès la création de la Task Force Ukraine, nous avions pointé l’impact majeur que cette crise aurait sur le secteur des fruits et des légumes. J’ai depuis déclaré que le secteur était en crise. Il est très difficile pour les agriculteurs et les maraîchers de gagner leur vie en vendant leurs produits, car ils doivent répercuter la hausse des coûts de production, des matières premières et de l’énergie. Bloquer les prix, c’est ridicule. Pour que ce soit efficace, il faudrait bloquer le prix des engrais, de l’énergie, des intrants… Si on bloque les prix, on arrêtera de vendre des fruits et légumes et plus personne ne vendra.”

Le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne rappelle que le PS n’est pas non plus favorable à une augmentation de la TVA sur des produits “qui toucheraient davantage le portefeuille des bas et moyens revenus”. Face à l’inflation, il souligne que le gouvernement “protège déjà le pouvoir d’achat des Belges grâce à l’indexation automatique des salaires et allocations, ce que n’ont pas les principaux pays voisins”. L’élu socialiste est par contre défavorable à une interdiction des promotions, comme l’a demandé le CD&V au parlement, car “cela ne ferait qu’accroître les prix”. Enfin, il précise qu’une étude de l’Observatoire des prix est en cours pour déterminer l’évolution du différentiel de prix entre les supermarchés belges et ceux des pays voisins. Cela permettra de déterminer “les leviers à notre disposition pour faire face à cette problématique”.

Pour David Clarinval, la solution est à trouver du côté de la Banque nationale en travaillant sur les taux d’intérêt.