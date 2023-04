L’action d’Ahold Delhaize a bondi de près de 16 % depuis fin janvier, malgré le conflit social

Depuis un mois, le conflit social n’a faibli que sous les coups de semonce de Delhaize qui n’a pas hésité à envoyer les huissiers pour faire sauter les piquets de grève un à un. Ce lundi toutefois, 21 magasins restaient fermés. Et vendredi, le centre de distribution du Lion, à Zellik, a été fermé plusieurs heures par le mouvement de contestations.

En 40 jours, aucune des parties n’a cédé de terrain. Et toutes deux sont bien déterminées à sortir gagnantes du conflit. Mais, dans le même temps, l’action d’Ahold Delhaize, la maison mère de Delhaize, a bondi de près de 4 %, passant de 29,92 € le 7 mars à désormais à 31,1 € ce lundi à 15h30 sur la bourse néerlandaise. Depuis fin janvier, l’action a grimpé de 16 %, atteignant même un record historique en début de semaine passée (32,51 €) avant de connaître un léger tassement avant le dernier week-end.

Le cours de l'action d'Ahold Delhaize ne s'est (presque) jamais porté aussi bien : il a bondi de 16 % depuis fin janvier. ©ABCbourse

La contestation sociale menée par les syndicats ne semble donc pas avoir de réel effet sur le montant des actions. Or, quand l’actionnariat est satisfait, il est rare que la direction change son fusil d’épaule. “Le groupe Ahold Delhaize est un groupe très très important, analyse Bruno Colmant, professeur d’économie à l’ULB et l’UCLouvain. Il a une capitalisation boursière de près de 30 milliards d’euros. Et on ne parle ici, à l’échelle de ce groupe, que d’un nombre relativement limité de magasins.”

Entendez : si on ne peut pas faire de corrélation entre la décision prise en Belgique et l’augmentation du cours de bourse, les récentes grèves n’ont eu que peu d’impact sur le cours de l’action. Elles ne seraient donc qu’un petit caillou dans la chaussure de la multinationale néerlandaise. “Un petit caillou à plus de 100 millions d’euros tout de même (NDLR : le montant estimé des pertes de Delhaize depuis le 7 mars), tempère Bruno Colmant. Ce n’est ni anodin ni négligeable mais ce montant n’est pas de nature à influencer de manière significative le cours en bourse car il n’y a pas eu d’effet de contamination. Il n’y a pas d’autres pays où les syndicats ont embrayé. Donc l’impact de ces grèves sur le groupe reste assez limité.”

L'action des syndicats pourra-t-elle faire plier la direction : "Je vois mal Delhaize faire marche arrière", analyse l'économiste Bruno Colmant. ©AFP or licensors

Le combat des syndicats est-il, dès lors, perdu d’avance ? Le groupe Ahold pourrait en effet faire traîner le conflit en longueur et miser sur l’épuisement, notamment financier, des grévistes en laissant le conflit s’enliser. “Il faut éviter cela. Delhaize est une bonne entreprise, très saine. Elle doit sécuriser la transition entre des magasins affiliés et franchisés. Elle doit trouver une solution, peut-être en assurant l’emploi durant une période plus importante qu’envisagée, en lissant dans le temps les accords sociaux pour éviter que la transition soit trop brutale et en donnant des garanties sur l’emploi. Je pense que le point d’arrivée sera ça : il faut permettre à des gens de vivre la transition de façon apaisée”

L’économiste voit toutefois difficilement Delhaize plier en conservant des magasins intégrés plutôt qu’en les franchisant. “Je ne crois pas qu’ils feront marche arrière. Mais en offrant une garantie d’emploi prolongée, par exemple sur deux ans plutôt que six mois, cela laisserait le temps aux travailleurs d’apprécier le contexte dans lequel ils vont travailler, d’avoir une sécurité d’emploi. Et cela permettrait aux nouveaux franchisés d’apprendre à connaître les travailleurs et de capitaliser sur l’expérience que ces gens ont car ils ont une expérience qui est valorisable. C’est la clef de la négociation. Quand il y a un changement dans la vie, il faut rassurer de part et d’autre. Il faut toujours sécuriser une transition.”

Enfin, Bruno Colmant rappelle qu’il ne faut en rien diaboliser le franchisage, qui est un modèle économique tout à fait viable. “Les franchises fonctionnent très bien dans plein de métiers différents. Il est normal que les travailleurs de Delhaize soient effrayés. C’est pour cela qu’on doit leur donner une garantie qui leur permettrait de vitre de manière apaisée la transition. Je suis aussi persuadé que la plupart d’entre eux vont finalement y trouver leur compte.”

Selon l’économiste, le modèle de franchise pourrait d’ailleurs se généraliser dans le futur. “Ce qui est incontestable, c’est que les marges de la grande distribution sont extrêmement faibles, que la Belgique a un système qui migre de plus en plus vers la franchise. Parce que les grands distributeurs veulent absolument être les plus souples possible et faire reporter le risque d’entreprise sur des franchisés plutôt qu’eux-mêmes. Au lieu de tout posséder, les grands distributeurs veulent fracturer la chaîne valeur. Et c’est un modèle d’origine anglo-saxonne qui devrait s’imposer de plus en plus.”