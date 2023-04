Colruyt va fermer six magasins Dreamland et Dreambaby, 192 emplois menacés

Les deux branches du groupe opèrent depuis longtemps sur un marché économique difficile caractérisé par une concurrence accrue, des volumes sous pression, un passage de la consommation hors ligne à la consommation en ligne et un changement de comportement des clients. En conséquence, Dreamland et Dreambaby, malgré leur position de leader sur le marché, connaissent une baisse des volumes qui a un impact négatif significatif sur leur rentabilité. Cette tendance est encore renforcée par le contexte macroéconomique actuel. Ces derniers mois, plusieurs mesures ont été prises pour que Dreamland et Dreambaby puissent consolider leur position sur le marché et devenir durablement rentables. Par exemple, la gamme en ligne de Dreamland a été récemment revue, ainsi que les tarifs de livraison pour les commandes en ligne.

Mais cela ne suffit pas à assurer un avenir à Dreamland et Dreaambaby. Dans ce contexte, la direction a informé aujourd'hui le conseil d'entreprise de son intention de restructurer Dreamland et Dreambaby (lesquelles forment ensemble une seule unité technique d’exploitation). La mise en œuvre de ce plan aura un impact sur l'emploi, avec l'application de la loi Renault en matière de licenciement collectif. "Cette réflexion a été très difficile à faire pour la direction, qui a pesé toutes les options. Nous sommes pleinement conscients des conséquences humaines et sociales de cette intention de restructuration et nous allons donc nous efforcer de travailler de manière constructive avec toutes les parties concernées et de fournir aux collaborateurs l’accompagnement nécessaire. Cependant, nous sommes convaincus qu'une telle intention pourrait contribuer à ce que les marques fortes Dreamland et Dreambaby aient un avenir dans ce contexte de marché en forte évolution", détaille Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group.

L'intention de restructuration pourrait toucher 192 des collaborateurs (sur un total de 1 100) et impliquerait également l'intention de fermer un nombre limité de magasins (1 magasin Dreamland et 5 magasins Dreambaby). En tant qu'employeur axé sur les personnes, Colruyt Group travaille de manière constructive avec toutes les parties concernées. Dans les semaines à venir, les discussions au sujet du projet de restructuration se poursuivront avec les partenaires sociaux au cours d'une série de conseils d'entreprise extraordinaires.

Par ailleurs, Colruyt Group et ToyChamp ont conclu un accord de principe en vertu duquel ToyChamp acquerrait 75% des actions de Dreamland et prendrait ainsi le contrôle de Dreamland. Ce faisant, Dreamland continuera d'exister à la fois en tant que marque, entité juridique et employeur. La direction actuelle de Dreamland resterait en place. L'accord sera concrétisé dans les mois à venir, l'ambition étant de réaliser l'intégralité de la transaction d'ici la fin de l'année 2023. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer de détails concernant l'accord de principe.