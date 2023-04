Restructuration chez Dreamland et Dreambaby : Voici les six magasins qui vont fermer leurs portes

Le groupe Colruyt a annoncé ce mercredi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire son intention de fermer six magasins Dreamland et Dreambaby. Au total, 192 emplois sont menacés. "Le personnel se dit très affecté par cette nouvelle", a expliqué Wilson Wellens, du syndicat libéral ACLVB (CGSLB). "C'est une vraie famille au sein de laquelle les travailleurs ont toujours œuvré à son bon fonctionnement". D'après le syndicaliste, le plan de restructuration entraînerait la suppression de 150 emplois chez Dreamland et 42 chez Dreambaby.