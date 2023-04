Mercredi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, Colruyt a en effet annoncé une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Six magasins pourraient fermer, à savoir les 5 Dreambaby de Beveren, Tirlemont, Drogenbos, Vilvorde et Huy, ainsi qu'un Dreamland, celui d'Hasselt. Quelque 192 emplois (sur 1.100) sont menacés.

L'ensemble des magasins Dreamland (à l'exception d'un seul) et les cinq succursales Dreambaby qui pourraient disparaître sont restés portes closes mercredi afin d'informer le personnel sur le plan de restructuration et la future reprise par ToyChamp.

La situation s'est normalisée jeudi. "Les 48 Dreamland et les 32 magasins Dreambaby sont ouverts aujourd'hui", a ponctué Mme Decock.