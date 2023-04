Macron, De Croo, von der Leyen, Scholz… sont à Ostende pour concevoir la "plus grande centrale électrique verte au monde"

Ce qui explique tout ce déploiement de force, c’est la venue de neuf chefs d’États et de gouvernements européens, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et d’une poignée de capitaines d’industries au North Sea Summit. Premiers ministres et président de Belgique, du Danemark, d’Allemagne, des Pays-Bas, de France, du Royaume-Uni, d’Irlande, de Norvège et du Luxembourg se rassemblent pour négocier ce qui doit signer l’avenir de l’indépendance énergétique de l’Europe.

Objectif : assembler toutes les pièces économiques, stratégiques, politiques, environnementales et sécuritaires d’un puzzle qui permettra à la mer du Nord d’abriter la “plus grande centrale électrique verte au monde”, ont déclaré les dirigeants dans un communiqué commun. Leur discours évoque un tournant industriel majeur. Le but poursuivi est autant climatique que géopolitique. Selon les chefs d’États, les champs offshore participent de la transition verte et libèrent l’Europe de sa dépendance au gaz russe, “garantissant ainsi une Europe plus sûre et indépendante”.

Tous ensemble, ces pays représentent 175 000 kilomètres de côtes le long desquels pourront être plantées des centaines d’éoliennes offshore. Sur ces milliers de kilomètres, la Belgique n’en déploie que 67. “Nous sommes un petit pays en termes de taille, mais d’un point de vue technologique, nous sommes des géants”, s’exclame Alexander De Croo avec enthousiasme. Pour le Premier ministre, le projet éolien qui se construit à quelques dizaines de kilomètres d’Ostende recèle “un potentiel énorme”. Cela va nous permettre de “rependre le contrôle de notre production”.

Ce projet collectif vise à atteindre une production de 300 Gigawatts pour 2050, au lieu des quasis 30 actuels. Ce qui devrait pouvoir alimenter plus de 300 millions de foyers en électricité dite “verte”. “Ce sont des investissements de plusieurs milliards d’euros” étalés “sur des décennies”, reconnaît le chef du gouvernement belge. “Nous avons accompli plus que ce que personne aurait pu croire”. Le libéral belge a répété son mantra sur la nécessité de travailler sur l’industrialisation et la standardisation.

”Ce sera une industrie avant tout belge”, confirme Tinne Van der Straeten (Groen) devant le Connector, le navire câblier de l’entreprise ostendaise Jan de Nul (JDN). Pour la ministre de l’industrie, la Belgique aura ainsi l’occasion de partager son expertise.

Emmanuel Macron a vanté l’opportunité de redévelopper “une expertise européenne” en travaillant sur “l’assemblage européen” des éoliennes. Pour le président français, il est capital de “ne pas répéter les erreurs du passé où nous avions importé les matériaux dont nous avions besoin pour le photovoltaïque”. La France produira 40 GW, ce qui fournira 20 000 emplois au territoire français.