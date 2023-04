Plus d’un milliard d’euros perdus sur nos routes depuis le début de l’année

Bruxelles n’était pas la seule concernée : l’ensemble des dix villes monitorées par le Tom Tom Index ont connu une élévation conséquente de leurs embouteillages ce lundi matin, laissant craindre un nouveau pic en fin de journée, à l’heure où les travailleurs quitteront leurs lieux de travail pour lui préférer leurs pénates.

Selon l'index de TomTom, on constate un pic d'embouteillages inhabituel ce lundi entre 8h et 9h à Bruxelles. Un constat valable dans les 10 villes surveillées par TomTom. ©TomTom

Comment expliquer ce phénomène ? Les conditions climatiques en matinée n’y seraient pas étrangères. D’abord parce que de nombreux adeptes de la mobilité douce (piétons, cyclistes…) ont préféré troquer leurs habitudes contre le confort de l’habitacle d’une voiture et l’assurance d’arriver au sec au travail. Ensuite, par une question de sécurité routière. “La pluie incite à ralentir parce que la visibilité diminue et que les risques de perdre le contrôle du véhicule augmentent, nous indiquait récemment Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Davantage de voitures se retrouvent simultanément sur une route qui, elle, ne change pas de capacité. La probabilité qu’un bouchon se forme est donc plus grande, d’autant que le risque qu’un accident se produise est également plus important.”

À cela s’ajoute le fait que les automobilistes augmentent sagement mais pas toujours suffisamment leurs distances de sécurité pour réduire les risques d’accidents.

Autant de facteurs qui expliquent la formation d’embouteillages par temps de pluie. Et qui viennent gonfler la facture sur le plan économique. Selon le tableau de bord de la mobilité en Belgique, mis au point début 2022 par la Fédération des entreprises de Belgique et la Febiac, les embouteillages auraient déjà généré un coût de plus d’un milliard d’euros au premier trimestre 2023. Dont 442 millions rien que pour le mois de mars. Et une augmentation de 16 millions € (+1,5 %) par rapport aux trois premiers mois de 2022.

Des estimations basées sur les heures de travail ou de loisirs perdues par les automobilistes dans les files mais aussi le prix des carburants ainsi que sur la transcription des émissions polluantes en matière de dépenses sanitaires.