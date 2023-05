Tout le monde ne souffre pas de la crise économique : “Ces entreprises ont fait 35 milliards d’euros de profits opportunistes en 2021 et en 2022”

”Dans certains secteurs, la hausse des prix est due à ce qu’on appelle les surprofits, qui sont les profits faits en augmentant les prix de manière supérieure à ce qui suffirait pour simplement couvrir leurs coûts”, relève le professeur d’économie de Solvay spécialisé en éthique des affaires. “Dans certains secteurs, il y avait des hausses de prix des matières premières, des chaînes d’approvisionnement désorganisés, des goulots d’étranglement. Et certains en ont profité pour tirer leur épingle du jeu en se disant que dans la confusion généralisée sur les hausses de prix, il pourrait augmenter le prix de leurs produits afin d’avoir un petit bonus à la fin. Sauf que ce petit bonus, dans certains cas, se chiffre à plusieurs milliards d’euros.”

À lire aussi

En se basant sur des données Eurostat, Olivier Malay a calculé que cette “inflation opportuniste” s’élève à 35 milliards d’euros en 2021 et 2022. “En d’autres mots, les entreprises ont gonflé leurs bénéfices de 35 milliards d’euros simplement en augmentant leurs prix. On ne parle pas ici des hausses de prix nécessaires pour compenser la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières ou de l’indexation des salaires. Mais uniquement des hausses de prix qui ont augmenté les bénéfices. Il s’agit d’un transfert d’argent direct des consommateurs vers les entreprises et derrière elles leurs actionnaires”, poursuit l’économiste, qui officie également à l’UCL et la CSC.

Les surprofits de la crise ©IPM Graphics

Les entreprises qui se sont fait des bénéfices monstres durant ces deux dernières années œuvrent dans le secteur pharmaceutique (vaccins, etc), dans l’industrie alimentaire (Puratos, Tereos, Lotus, Crelem…) et dans la métallurgie. Les industries énergétiques (gaz, électricité, eau) ont fait 8 milliards de profits supplémentaires. Des gains qui vont principalement chez Engie, suivi de TotalEnergie. La finance a amassé 5,5 milliards d’euros tandis que les secteurs de la construction et de l’immobilier raflent 6 milliards à eux deux. Ces surprofits “proviennent pour plus de 85 % uniquement de hausses de prix, pas de la production”, précise Olivier Malay, qui ajoute que ces données intègrent déjà l’indexation des salaires de 11 % dans la majorité (60 %) des secteurs.

Les données d 'Eurostat sont sorties en avril. Depuis, de nombreux experts se sont penchés dessus. Plusieurs universités s’apprêtent à pondre des études sur ces abus. Le FMI, la Banque Centrale Européenne et d’autres institutions commencent à s’intéresser à la “greedflation” (”inflation opportuniste” ou “profit-flation” en français). “Il s’agit de l’inflation causée par la volonté d’entreprises d’accroître leurs bénéfices. En faisant cela, de nombreuses entreprises ont dans le même temps accru les factures des consommateurs et leurs bénéfices. Cette inflation opportuniste représente une hausse des factures d’environ 3 200 euros par Belge en 2021-2022.”

À lire aussi

Pour calmer cette greedflation, Olivier Malay propose de taxer ces “profits opportunistes”. Cette solution enverrait un message aux entreprises pour les décourager d’augmenter leurs prix de manière opportuniste. Mais cela pourra également dégager des ressources pour financer la justice, les soins de santé, l’éducation… ou combler le trou du déficit. Aujourd’hui, la Belgique a l’un des pires budgets de l’Europe avec un trou de 30 milliards. Dans les années à venir, le poids des pensions devrait se chiffrer à 12 milliards de plus tandis que le coût de la santé et du vieillissement est estimé à quelque 13 milliards d’euros. Soit un déficit à venir de près de 50 milliards.

”Taxer les surprofits permettra de dégager des ressources pour soutenir les ménages et les PMEs en difficulté”, résume Olivier Malay. Mais cela permettra aussi de “s’attaquer à la dette publique”.