Deux ans après l'ouverture de sa première boutique en ligne aux Pays-Bas, Action prolonge son offre chez nous. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite... La chaîne ne commercialisera que 150 produits qui viendront ainsi compléter l'offre proposée en magasin. Il s'agira donc d'acheter en ligne des produits différents comme des meubles de jardin, des chariots à outils ou des tapis, que les clients préfèrent souvent se faire livrer à domicile en raison de leur volume. Tout comme dans les 210 magasins physiques déjà présents sur notre territoire, l'offre de la boutique en ligne changera régulièrement. De nouveaux articles feront leur apparition sur le site tous les mardis à midi.

Avec son webshop, Action franchit une étape importante sur le front numérique – un élément essentiel de sa stratégie de croissance. "Avec cette boutique en ligne, Action élargit sa gamme d’articles et les rend plus accessibles à un public toujours plus large. Ainsi les nouveaux clients trouveront plus facilement notre offre", se réjouit Joeri Sanders, Manager Général BeLux. L'entreprise affiche une croissance fulgurante sur le marché européen... La marque promet toutefois qu'elle restera fidèle à la formule qui a fait son succès : en ligne aussi, il s'agira d'offrir la meilleure qualité au prix le plus bas!

La boutique en ligne se trouve sur shop.action.com/fr-be. Les achats seront livrés à domicile dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. L’assortiment du magasin physique, lui, reste consultable via action.com et l’application Action.