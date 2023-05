Record de pertes d'emploi dues aux faillites dans le secteur des transports : près de 1000 personnes ont perdu leur travail !

Cette année, 228 entreprises du secteur ont déjà fait faillite, soit près de 40% de plus que la moyenne pour la période 2015-2019, avant la crise du coronavirus. Les pertes d'emploi atteignent dès lors un pic : 995 personnes dans le secteur ont perdu leur emploi à la suite d'une faillite entre le 1er janvier et la fin de la première semaine de mai.

Au cours des cinq années qui ont précédé la crise, le secteur des transports perdait en moyenne 1.300 emplois par an. Cette année, près d'une fois et demie plus d'emplois ont déjà été perdus qu'au cours de la même période durant les années pré-corona.

Cette vague de faillites parmi les entreprises de transport et de logistique s'explique par la forte augmentation des coûts, la baisse de la demande, l'engorgement des entrepôts et l'intensification de la concurrence.