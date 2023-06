"Le consommateur doit réaliser quel est son pouvoir" : Alexander De Croo se réjouit de l'augmentation des taux d'intérêt des comptes d'épargne

La semaine passée, Belfius a annoncé un relèvement de ses taux, suivi par Keytrade, Deutsche Bank et aujourd'hui Vdk.

"Je vois qu'il y a un mouvement. Le consommateur doit réaliser quel est son pouvoir: il peut faire des choix et déplacer son épargne vers des banques qui offrent un taux d'intérêt plus élevé. C'est quelque chose qui peut être fait facilement", a-t-il dit mercredi en commission de la Chambre en réponse à des questions de Peter De Roover (N-VA) et Marco Van Hees (PTB).

Aux yeux du PTB, le mouvement demeure toutefois bien timide alors que la Banque centrale européenne a augmenté ses taux il y a déjà plusieurs mois. A gauche, plusieurs partis réclament une intervention plus forte de l'Etat. "Combien de mois allez-vous attendre? Les faits sont têtus: le marché ne marche pas", a affirmé M. Van Hees.