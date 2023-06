Des parents pris au dépourvu face à la fermeture de leur crèche : voici ce qu’il faut faire pour remplir votre déclaration fiscale

Des fermetures qui amènent aussi des soucis auxquels, de prime abord, on n’aurait pas forcément pensé. De nombreux parents désespèrent en effet de pouvoir déduire les frais de garde 2022 de leur enfant alors qu’ils doivent remplir leur déclaration fiscale avant le 30 juin pour la version papier et le 15 juillet pour la version électronique. “Ma fille était inscrite à la crèche en 2022, commente Stéphanie, une habitante de Schaerbeek. Mais l’établissement a fait faillite en janvier. Depuis, je ne parviens plus à joindre les responsables de la crèche pour obtenir une attestation fiscale prouvant que ma fille a bien été gardée chez eux durant les huit premiers mois de 2022.”

À lire aussi

Stéphanie n’a reçu qu’une réponse, extrêmement laconique, à ses nombreux mails : “Voyez avec le curateur.” Sauf que la Schaerbeekoise ne connaît pas le curateur qui a pris en charge le dossier de la crèche. “Et je pense honnêtement que celui-ci à d’autres choses à faire que d’envoyer des attestations fiscales aux parents.”

La problématique semble concerner pas mal de parents. Mais la Dernière Heure peut les rassurer : ils pourront bien déduire leurs frais de garde, même sans la précieuse attestation les y autorisant. Contacté par nos soins, le SPF Finances confirme être ici “en présence d’un cas de force majeure indépendante de la volonté des parents”.

Et que l’administration fiscale prendra donc cela en considération. “En l’absence d’attestation délivrée par l’institution, les parents pourront bénéficier de la déductibilité des frais de garde d’enfants supportés au cours de l’année à la condition de fournir la preuve des montants déductibles à l’aide de tous documents probants comme les extraits bancaires prouvant le décaissement desdits frais, les factures délivrées par l’organisme, la convention signée entre les parties fixant les conditions et les montants de frais de garde d’enfants…, indique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Lesdits documents pourront être joints en annexe de la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou tenus à disposition de l’Administration.”