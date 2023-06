Marc Raisière, CEO de Belfius: "Dans les prochains mois, si la tendance se confirme, il y aura un nouvel espace pour l’augmentation des taux"

Expliquant que Belfius pèse 42 milliards de comptes d’épargne et quelques milliards d’euros venant d’entreprises, Marc Raisière répond à la question des taux d’intérêt sur les livrets d’épargnes trop faibles. “Que nous demandent nos clients ? De protéger l’épargne qu’ils nous confient, c’est donc important d’avoir un système bancaire extrêmement solide, déclare-t-il. Le second rôle d’une banque, c’est de soutenir l’économie au travers de sa politique de crédit. Celle-ci est soutenue par l’épargne.”

Marc Raisière estime donc que la satisfaction de ses clients passe avant tout : “Comprenez que notre richesse, ce sont nos clients. Ils nous font l’honneur de gérer leur argent”. Il estime donc devoir “équilibrer les risques que nous allons prendre sur notre bilan en octroyant des crédits et satisfaire le client en lui octroyant un taux de rémunération de son épargne.”

Selon lui, il est possible de bénéficier de taux plus élevés, mais cela doit se faire de manière extrêmement progressive. Mais le CEO de Belfius suit les tendances données par la banque centrale : "Dans les prochains mois, si la tendance se confirme, il y aura un nouvel espace pour l’augmentation des taux”.

Face à la volonté du gouvernement d’augmenter les taux d’intérêt, Marc Raisière appelle à éviter un “message trop simpliste” : “C’est un métier d’être banquier. Et dès l’instant où nous avons autant dans notre gestion, il faut éviter de provoquer une faiblesse au niveau du système bancaire. Dès l’instant où vous avez un système bancaire comme aux USA aujourd’hui, où le système bancaire est très fragile, vous avez un impact direct sur l’économie parce que les banquiers, à ce moment-là, continuent à prêter mais de manière extrêmement prudente. J’appelle donc les exécutifs à la prudence, d’autant plus que depuis que Belfius a augmenté ses taux, on voit que d’autres suivent.”

Bien qu’appartenant à l’État, Belfius n’a jamais subi d’interventions de sa part : “Il y a eu énormément de débats politiques sur le compte d’épargne, on ne m’a jamais appelé pour me dire de faire quelque chose. Je suis impressionné positivement par la qualité de respect de la gouvernance des gouvernements successifs.”

Belfius rapporte d’ailleurs à l’État près de 400 millions d’euros par an. Mais Marc Raisière considère que ce n’est pas toujours simple d’avoir l’État comme actionnaire et régulateur à la fois : “Je plaide depuis de nombreuses années pour monétiser une partie de notre capital et faire intervenir au niveau du capital belge des actionnaires différents. Donc entrer en Bourse, ou un placement privé au niveau de grandes ou petites familles belges, ça permettrait aussi de réduire l’endettement belge. Il faut être équilibré. Être 100 % propriété de l’État, c’est formidable mais je crois que diversifier, ça permettrait d’avoir un équilibre plus important.”

Selon Marc Raisière, il n’y a pas non plus à redouter que les marchés ne prêtent plus à la Belgique, à condition que “le gouvernement rapidement formé et évite une latence”.

Ensuite, face à la question de ce que les Belges doivent faire avec leur argent, Marc Raisière appelle à la diversification : “On a mis un focus extrême sur le compte d’épargne mais au-delà du compte d’épargne, il y a des comptes de fidélité, il y a des comptes à terme, il y a l’assurance, il y a des investissements, donc effectivement mettre tout le focus sur un seul produit, ce n’est pas bon. Je conseille vraiment à nos clients de se diversifier.”

Pour conclure, le CEO de Belfius évoque les prochaines étapes que va connaître la banque : “Je suis un grand partisan d’avoir une grande diversification de nos sources de revenus. Aujourd’hui, le pôle bancaire présente 80 % de nos revenus, le pôle assurances 20 %. Mon rêve est d’étendre le pôle assurances de manière extrêmement diversifié et de jouer un rôle encore plus important pour l’économie. La focalisation se fera donc là-dessus.”