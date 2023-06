Dumping social : un jugement qui fera date et sans doute des tas de petits

C’est que chaque jour en Belgique, des milliers de conducteurs étrangers travaillent dans des conditions déloyales et inacceptables. Ils prestent davantage d’heures pour des salaires moindres. Vivent dans le confort précaire de leurs camions, sans jamais loger à l’hôtel. Restent des semaines voire des mois sur la route, loin de leurs domiciles et de leurs familles. Sur le marché libéralisé du transport, le dumping social règne en maître. Et la CSC Transcom l’affirme : le non-droit est érigé en règle. C’est la raison pour laquelle l’arrêt dont la DH a pris connaissance et que vient de rendre la Cour du Travail d’Anvers au terme d’une longue procédure portée par le syndicat apparaît emblématique et risque fort de faire jurisprudence.

En Belgique, la société Essers basée à Genk est la plus grosse entreprise de transport et de logistique. Le groupe Essers occupe en Europe à travers ses filiales quelque 7500 travailleurs. En 2015, un de ses chauffeurs roumains décide de porter devant les tribunaux de son pays le conflit qui les oppose dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail : Stefan Popescu a été embauché en 2010 comme routier international par une filiale roumaine du transporteur limbourgeois, Essers Oradea.

Collecte de preuves

Mais dès son entrée en activité, il est basé à Genk. Ce qui ne l’empêche pas de percevoir un salaire roumain nettement inférieur à celui dont il devrait bénéficier comme “détaché” en Belgique. Il gagne alors environ 300 euros par mois. Après deux ans, son employeur lui demande d’assurer une seconde fonction. Stefan intervient alors complémentairement comme assistant technico-administratif. Une troisième mission lui sera confiée dans la foulée. Ainsi devient-il également le chauffeur personnel de la famille Essers… Le tout en étant payé au barème roumain.

Insatisfait, Stefan commence par écrire à Essers pour obtenir un contrat belge ainsi que la régularisation de son salaire. Le ton des échanges se durcit. Comme il insiste, Essers décide en février 2015 de le cantonner en Roumanie. Mais Stefan a eu l’intelligence et la présence d’esprit de collecter des preuves, pour faire valoir ses droits : copies d’écran où des instructions lui sont communiquées, courriels de ses responsables, photos… dont celle du bureau où il travaille à Genk… La justice qu’il saisit en Roumanie va lui donner gain de cause jusqu’à la cour suprême. Un arrêt déterminant a été rendu en appel en 2019 : cet arrêt reconnaît que le travailleur a passé le plus clair de son temps en Belgique et que le contrat entre Essers Belgique et Essers Roumanie était une simulation. C’est donc en Belgique, dit cet arrêt, qu’une action doit être intentée. "Le tribunal du travail a balayé tous les arguments d'Essers et, dans sa décision, a mis à mal la construction mise en place par Essers, dans le but frauduleux de payer à son personnel les salaires les plus bas possibles".

Des centaines de millions en jeu

Et elle va l’être avec l’appui de la CSC Transcom. Ce jeudi, la décision roumaine a été confirmée, ce qui la grave dans le marbre. Juridiquement, c’est un nouveau coin enfoncé dans la lutte contre le dumping et la fraude sociale. En effet, comme un pourvoi en cassation, et même une action devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ne suspend pas l’exécution d’un arrêt, cette décision de la Cour du Travail ouvre une voie royale de recours à des milliers de chauffeurs victimes de dumping social. “Sur la base de cette jurisprudence, la CSC Transcom va en effet étudier la faisabilité de l’ouverture d’une action collective pour l’ensemble des travailleurs étrangers. Afin de faire reconnaître leur droit à un salaire belge et aux avantages légaux. Des centaines de millions sont en jeu !” s’exclame Roberto Parrillo.

En outre, si cette décision fait jurisprudence, cela permettra un meilleur contrôle du respect des législations et des salaires. “Cela rapporterait chaque année des milliards d’euros au trésor public, de quoi stopper l’hémorragie” continue Roberto Parrillo. De plus, toujours selon le syndicaliste, cette condamnation est une excellente nouvelle pour les nombreuses PME belges actives dans le transport. “Les grandes entreprises, même si elles ont la capacité d’optimiser leur activité en créant des filiales à l’étranger, doivent aussi se conformer aux règles européennes. Les petits alignés sur les grands, soumis à un droit identique dans la réalité et non plus seulement en théorie, c’est un fait majeur pour un secteur malmené par le marché et en pénurie de chauffeurs”.

Bref, la CSC Transcom entend ne rien lâcher. “Dans ce cadre, nous allons partir à la rencontre des ministres en charge du transport et de l’emploi des différents gouvernements pour leur demander de veiller au respect et à l’application du droit belge dans le secteur du transport.”

La CSC Transcom va également mener une large campagne d’information dans les près de 10 000 entreprises de transport du pays. “Nos délégués et militants vont y faire connaître cette décision judiciaire ainsi que les perspectives qu’elle ouvre. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de faire barrage aux pratiques déloyales qui mettent en péril à la fois le bien-être des travailleurs et le fonctionnement de notre sécurité sociale”.

Pour Stefan, le combat continue, au niveau civil cette fois. “Nous allons l’épauler et réclamer ce que Essers lui doit, environ 200 000 euros”.

