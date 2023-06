Christophe Vanhoutte est expatrié à Singapour mais il peut compter sur la sécurité sociale belge

La Sécurité sociale hors Europe

L’affiliation à la Sécurité Sociale d’Outre-Mer – une assurance de l’ONSS – n’est pas obligatoire. Ce n’est donc pas la première chose à laquelle Christophe a pensé lorsque le Fonds Prince Albert lui a proposé cette opportunité de partir à l’étranger. “Avant de partir, j’avais contacté des expatriés que je connaissais. Je souhaitais en apprendre davantage sur le travail à l’étranger et ce à quoi il fallait tenir compte. En fait, je n’avais pas pensé que toute personne qui travaille hors de l’Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni perd sa couverture de sécurité sociale , alors que notre système est excellent par rapport à d’autres pays. J’ai découvert la SSOM lors d’un webinaire organisé par Vlamingen in de Wereld. Aujourd’hui, avec la SSOM, je suis affilié à notre sécurité sociale et cela me procure une grande tranquillité d’esprit. ”

Vous voulez en savoir plus ? Pour tout savoir sur la sécurité sociale d’outre-mer, cliquez ici !

Pas de délai d’attente

“Tout d’abord, je sais que je suis assuré si quelque chose de grave se produit. Depuis mon arrivée à Singapour, je n’ai pas encore fait appel à mon assurance, mais cela me procure un sentiment de sécurité. Et avec la SSOM , vous continuez à vous constituer votre pension quand vous travaillez à l’étranger. Je ne voulais pas passer à côté de cela ! Quand je reviendrai en Belgique, je pourrai réintégrer le système de Sécurité sociale belge sans devoir attendre six mois. ” Ce traitement fluide était également perceptible lors de l’affiliation de Christophe. “Les documents à remplir étaient clairs et je pouvais appeler en cas de question. J’ai par exemple voulu savoir ce que la SSOM couvrait précisément e t comment la pension était calculée. Il s’agit de faire le point et de vérifier les assurances complémentaires utiles aux expatriés comme une assurance hospitalisation ou une assurance de responsabilité civile. ”

Communication rapide

“Comme tous les contacts ont lieu par mail, je n’ai pas à tenir compte du décalage horaire”, poursuit Christophe. “Lorsque j’ai par exemple dû aller chez le dentiste, j’ai renvoyé les documents à la SSOM par mail. Le jour suivant, j’avais un retour. Le remboursement a eu lieu endéans les deux semaines. La communication avec la SSOM est vraiment rapide et concrète. Je suis très satisfait de ce service. La seule obligation est que vous ou votre employeur payiez la cotisation mensuelle. ”

La SSOM offre également un avantage important à l’employeur. “Jusqu’en 2018, Unifiedpost n’était actif qu’au Benelux. En 2020, nous sommes entrés en bourse. Depuis, nous connaissons une forte croissance. Mon employeur n’avait pas beaucoup d’expérience avec les expatriés lorsque j’ai commencé. ” La SSOM soutient le travailleur mais aussi l’employeur. Elle doit en effet s’assurer que le travailleur soit assuré à l’étranger. “En tant qu’employeur, Unifiedpost tire également profit de la SSOM. ”

Même si vous ne partez à l’étranger que pour une courte période, il est intéressant de se tourner vers la SSOM car tant le travailleur que l’employeur en tirent des avantages.