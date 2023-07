”Cette non-réforme, c’est de la poudre de perlimpinpin, c’est tout à fait inefficace”, dénonce Jean Hindriks, spécialiste des pensions

L’opération n’a toutefois pas convaincu l’opposition. Le PTB juge qu’il fallait taxer plus lourdement “les super-riches”. La N-VA calcule que les économies présentées ne permettront pas d’assurer le coût du vieillissement et d’offrir une retraite aux générations futures. Les Engagés affirment que le bonus pension est moins élevé que prévu.

Des mesures qui vont coûter cher

Hors du spectre politique, on s’inquiète également des mesures annoncées par la Vivaldi. Pour Jean Hindriks, spécialiste des pensions et professeur à l’UCLouvain, cette “non-réforme”, c’est “de la poudre de perlimpinpin”. “C’est un remède apparemment miraculeux qui sera en réalité tout à fait inefficace. La plupart des mesures vont coûter plus cher.”

Pour le fondateur du tink-tank Itinera, la grande priorité est de réduire les dépenses. Les pensions représentent le premier poste de dépenses dans le budget de l’État. Or, cette nouvelle réforme ne fait qu’augmenter les dépenses sans augmenter les recettes. “Avec le bonus pensions, on va donner 22 645 nets au lieu de brut. Ça va être plus cher pour l’État. Avant, il fallait 30 ans de carrière pour toucher la pension minimum. Aujourd’hui, il suffit de 20 ans. Ça fait plus cher…”

Très peu de recettes

La réforme prévoit d’aller chercher quelques deniers en taxant davantage (3 % à 6 %) les contributions Wijninckx. “On va taxer une partie des gens qui ont constitué une grosse pension complémentaire”, poursuit l’ancien membre du Comité des retraites, qui ne voit pas de grands retours sur cette mesure. “Cette règle ne sera d’application qu’à partir de 2028. D’ici là, on peut encore changer la règle. Il est trop tôt pour sabrer le champagne.”

L’accord obtenu dimanche prévoit également de plafonner à 0,3 % la péréquation, ce système d’indexation des pensions des fonctionnaires déjà partis. “3/4 des pensionnés ne seront pas impactés par cette mesure”, calcule Jean Hindriks.” C’est un privilège que l’on est en train de supprimer, mais ça reste très timide.”

”Finalement, on n’a pas résolu le problème majeur : le déficit du financement des pensions qui est dû au vieillissement chaque fois plus important. Ce n’est pas tenable indéfiniment. Cela fait plus de 15 ans que l’on comble les déficits en allant prendre dans les subsides de l’État. Mais le trou à boucher est de plus en plus important. La ministre Karine Lalieux a augmenté de 15 milliards d’euros les dépenses pour les pensions. Cela signifie qu’il faut aller chercher 15 milliards d’euros en plus chaque année rien que pour les pensions parce qu’on a chaque fois plus de pensionnés et parce que le coût de la pension par personne augmente.”

Le futur n’est pas assuré

En l’état, difficile pour Jean Hindriks d’avoir un discours rassurant. C’est même plutôt le contraire. “Fondamentalement, on survit parce qu’on va chercher dans d’autres postes budgétaires de l’État : les soins, la transition énergétique, la défense… mais on ne peut pas continuer à chercher des recettes de cette façon. Si on veut pouvoir assurer la pension des générations futures, il faut mettre en place une vraie réforme structurelle, pas changer de petites choses à la marge. Dire que l’on a réglé le problème des pensions avec cette réforme, c’est mentir aux gens.”

Cette réforme devrait toutefois permettre de répondre à une urgence. Il fallait envoyer le signal à la Commission européenne qu’un plan de pension soutenable financièrement va voir le jour afin de pouvoir toucher la première tranche du plan de relance. Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la Relance, va introduire une demande de paiement auprès de la Commission “dans les plus brefs délais”. Cette demande va être prise en compte après l’été. L’Europe aura alors deux mois pour l’analyser.

Est-ce que la nouvelle réforme convaincra l’Europe ? Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d’État au Budget, se veut positive. Elle rappelle qu’au-delà des chiffres, il y a un équilibre politique à obtenir. “Penser qu’on allait pouvoir attendre des mois est un leurre. On doit prendre tout ce qu’on peut prendre. Il y a deux semaines, l’Europe parlait d’un effort à faire autour des 1 % du PIB. On a réussi à obtenir 0,5 % alors qu’il y a quelques jours, on parlait encore de 0,3 %. Est-ce suffisant ? Personnellement, j’aurais toujours voulu plus. Mais c’est un premier pas positif dans la bonne direction. Il faudra trouver des efforts dans les législatures suivantes.”

