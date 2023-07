La BCE remet un tour de vis et relève son taux d’intérêt au plus haut depuis mai 2001

La Banque centrale européenne (BCE) a emboîté le pas jeudi en début d’après-midi à la Réserve fédérale américaine (Fed) en relevant comme attendu ses taux directeurs de 25 points de base (0,25 %) en vue de freiner le crédit, et partant, la consommation et la hausse des prix. Pourtant, les derniers chiffres relatifs à l’inflation ont été plutôt rassurants. Le chiffre de l’inflation dans la zone euro pour juin s’établit finalement à +5,5 % pour le mois de juin et à 5,5 % également pour la core inflation, soit l’évolution des prix débarrassée des prix du carburant et des produits alimentaires. On voit bien que la hausse des prix se tasse, mais on est encore bien loin des 2 % d’inflation visés par la BCE. Les marchés s’attendaient à cette nouvelle soigneusement annoncée entre les lignes par la patronne de la BCE, la Française Christine Lagarde, ce qui explique le peu de remous suscités par l’annonce du jour. On a d’ailleurs vécu le même scénario lors de l’annonce la veille du nouveau tour de vis monétaire de la Fed. Une forme de répétition générale…