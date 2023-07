Inflation: les Belges contraints de consacrer une plus grande part de leurs salaires à l'alimentation et à l'énergie, de moins en moins à l'épargne

Une étude consommateurs, réalisée entre le 26 juin et le 3 juillet par ING et Ipsos, sur un échantillon de 1004 personnes, confirme les changements de comportement des Belges dans leurs dépenses. Par exemple, 65 % des Belges estiment consacrer une plus grande portion de leurs revenus pour les courses alimentaires, qu'il y a 5 ans. Même chose pour les factures énergétiques, 60 % des citoyens indiquent dépenser une plus grande partie de leur salaire pour ces frais que dans le passé.

Malgré l'indexation automatique des salaires mise en place dans notre pays, les citoyens semblent donc dire implicitement que ce n'est pas suffisant pour couvrir une hausse des prix qu'ils ne voient pas s'arrêter de si tôt. Ils ne se sentent pas non plus en mesure de diminuer le volume de leur consommation. Il faut donc trouver d'autres solutions et les ajustements se font souvent au détriment de l'épargne. Près de 40 % des personnes interrogées avouent avoir dû diminuer la part de l'épargne dans leur budget mensuel, pour être en mesure d'absorber le choc de l'inflation. De l'argent en moins pour cotiser pour sa pension ou pour d'éventuels projets futurs.

Dans ce contexte compliqué, les ménages doivent aussi faire des efforts et réduire les dépenses dans les domaines non-essentiels et les loisirs. Le graphique ci-dessous montre comment les répondants ont adapté leurs dépenses depuis la hausse des prix, où ils ont fait le plus d'efforts et comment ils comptent faire dans les 6 prochains mois.

Les Belges modifient leurs dépenses pour faire face à l'inflation ©ING

Pas beaucoup d'espoir pour l'avenir

Comme ING le dit, les consommateurs peinent à se projeter dans la réalité future et beaucoup pensent que la situation ne va pas aller en s'améliorant. Pour plus de 56 % des votants, l'inflation sera encore plus élevée dans 5 ans par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. De nature positive d'habitude, les Belges sont même étonnamment moins convaincus que l'inflation va revenir à des taux stables d'ici 5 ans, par rapport aux autres pays européens.

Les prévisions faites par ING sont aussi assez mitigées, pour eux les coûts de l'alimentation et de l'énergie devraient continuer à baisser progressivement, pour revenir à une moyenne de 2 % en 2025. Malgré tout, l'inflation devrait rester plus élevée dans les prochaines décennies et elle ne devrait jamais revenir aux taux que l'on connaissait avant la pandémie.