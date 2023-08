Pour les comptes d'épargne réglementés Cocoon+ et Cocoon, la prime de fidélité augmentera de 0,25%, passant de 0,75% à 1%.

Pour les comptes d'épargne réglementés comprenant le Compte d'épargne, le Compte d'épargne Fidélité, le Compte d'épargne Ritmo et le Compte d'épargne en ligne, le taux de base augmentera de 0,10%, passant à 0,25%, et la prime de fidélité augmentera de 0,15%, atteignant 0,25%.

Pour le compte d'épargne non réglementé, le taux de base augmente de 0,10%, atteignant 0,25%, et la prime de fidélité de 0,15% et atteint également 0,25%.

"Pour les dépôts effectués avant le 14 août 2023, la prime de fidélité actuelle reste d'application. La prime de fidélité n'est acquise que sur les montants qui sont restés de manière ininterrompue sur le compte d'épargne réglementé pendant 12 mois suivant le versement", précise la banque dans un communiqué.

Début juin, Belfius avait déjà communiqué son intention d'augmenter les taux d'intérêts des comptes épargnes dès le 1er juillet. Depuis, plusieurs banques telles que Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank, vdk, puis plus récemment KBC et CBC notamment lui ont emboîté le pas.