Revenu d’intégration: les finances communales aux abois

Pour l’Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW), le dossier du budget des CPAS est une priorité. En 2023, les dotations communales aux CPAS ont progressé de plus de 20 %. L’indexation des salaires du personnel et des allocations a pesé très lourd dans les finances des communes. Pour assainir leurs comptes, l’UVCW demande que le fédéral prenne en charge le financement des RI à 100 %. Christine Defraigne le soutient également.

Si les grandes villes sont les plus impactées, les petites communes le sentent également passer. "Ca ne fait plaisir à aucun bourgmestre de voir son CPAS lui coûter plus cher", explique Benjamin Scandella, président du CPAS de Farciennes. "On est ici dans la commune la plus pauvre de Wallonie, donc forcément on est impacté. Dans des communes comme les nôtres où on a déjà du mal à boucler notre budget, on s'attend à être aidé."

Benjamin Scandella nuance tout de même l'impact négatif de l'explosion des RI. "Cela nous coûte bien sûr assez cher, mais une partie des demandes d'allocation est faite par des jeunes qui veulent poursuivre des études supérieures, détaille-t-il. On considère cela comme une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'à Farciennes, dans une des communes où le niveau de diplomation du supérieur est le plus faible, les jeunes se forment."

Si les chiffres des revenus d'intégration attirent le plus d'attention, Sandrine Xhaufflaire, conseillère à la fédération des CPAS, rappelle que bien d'autres aides sociales ont vu leur demande bondir. "Depuis des mois, des personnes reçoivent un grand nombre d'aides complémentaires parce qu'elles n'arrivent pas à boucler le mois, relate-t-elle. C'est un phénomène pour lequel nous n'avons pas de chiffres précis, mais l'accroissement est exponentiel avec un nouveau public de travailleurs pauvres. Ces aides sont à 100 % à charge des communes, pourtant déjà exsangues."