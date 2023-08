Levi’s: comment la ruée vers l’or a donné naissance aux jeans

Ironie du sort, c’est grâce à la ruée vers l’or que l’entreprise vaut aujourd’hui de l’or.

Pour les orpailleurs

Tout commence en 1853. Le juif Levi Strauss, émigré allemand de 24 ans, tient une boutique de vêtements avec ses frères à New York. A cette période, dans l’ouest américain et plus précisément en Californie, la ruée vers l’or bat son plein. Strauss quitte alors la Grosse Pomme pour le Louisville (Kentucky) puis pour San Francisco, afin d’ouvrir le tout premier magasin Levi Strauss&Co. Sa société importe mercerie, vêtements, sous-vêtements, parapluies, mouchoirs, rouleaux de tissu… destinés aux chercheurs d’or qui affluent des quatre coins du globe en quête du métal précieux.

Le commerçant imagine alors un pantalon de toile à cinq poches, pratique et résistant, spécifiquement conçu pour les orpailleurs. Ce pantalon est inspiré d'un vêtement porté en Italie sur la côte ligurienne, autour de la ville de Gênes. C'est de là que provient le nom "jean", qui correspond à "Gênes" prononcé en anglais. Les jeans sont réalisés dans une toile solide et facile d'entretien destinée à l'origine aux voiles des bateaux. Ce tissu de coton est fabriqué depuis le XVIe siècle dans la ville française de Nîmes, d'où l'appellation "denim".

Levi Strauss (à gauche) et Jacob Davis, les inventeurs du jean. ©Libre de droits

La ruée vers l’or californienne s’achève en 1855, mais le succès du pantalon de Strauss s’étend déjà au-delà du cercle des chercheurs d’or. La réputation des vêtements Levi’s traverse le pays, même si l’entreprise ne fabrique encore rien elle-même, mais se focalise sur le commerce de tissus en gros et la revente de pantalons, autres vêtements et bottes.

En 1872, un tailleur du Nevada et client de Levi Strauss&Co., Jacob Davis, contacte Strauss pour lui soumettre son procédé de rivetage des coins des poches sur les pantalons pour homme. Les rivets sont ces petits éléments métalliques que l’on trouve autour des poches. A la base, ils servent à renforcer une zone facilement déchirable ; aujourd’hui, ils sont surtout décoratifs.

Un rivet, petit bouton métallique, sur la poche d'un jean Levi's. ©Copyright (c) 2020 onajourney/Shutterstock. No use without permission.

Davis souhaite faire breveter son design, mais ne possède pas à l’époque les 68 dollars nécessaires pour obtenir le titre de propriété industrielle. C’est pourquoi il se tourne vers Strauss. Tous les deux travaillent alors ensemble sur le projet et obtiennent au bout d’un an le fameux brevet pour leur système de rivets. Le véritable jean est né.

L’icône “501”

La première production de Levi Strauss&Co. est réalisée par des couturières à leur domicile, avant que l’entreprise ne loue des locaux puis n’ouvre sa propre usine sur Market Street, toujours à San Francisco.

Si Strauss n’est pas l’inventeur du rivet, il se démarque par un excellent sens des affaires. Il privilégie notamment le pantalon à la salopette. Puis en 1886, il a l’idée de parer le dos des jeans Levi’s d’une étiquette marron en cuir pour mettre en avant la solidité du produit. En effet, on y voit deux chevaux tirant le denim dans des directions opposées.

Quatre ans plus tard, c’est la naissance d’une icône : le jean 501. D’abord appelé “XX” pour le grand public, le nouveau pantalon Levi’s est plus haut de gamme et devient immédiatement un best-seller. Il prend officiellement le nom de “Levi’s 501” en 1890.

L'étiquette en cuir et l'étiquette rouge, deux éléments emblématiques des jeans Levi's, sont apparues en 1886 et 1936. ©D.R.

Suite au décès de son frère, Strauss fait rentrer ses quatre neveux Jacob, Sigmund, Louis et Abraham Stern dans la société. Ce sont eux qui reprennent le flambeau à sa propre mort en 1902. Aujourd’hui, les propriétaires de Levi Strauss&Co. sont les descendants d’Elise, seule enfant de Sigmund Stern, et de son époux Walter A. Haas.

Des jeans, mais pas que

Dans les années 1930, c’est au tour de la petite étiquette rouge, signe de l’authenticité du jean Levi’s, d’agrémenter les pantalons de la marque. Le premier jean pour femmes est (enfin) commercialisé.

Il faut attendre 1965 pour que Levi’s dépasse les frontières américaines avec l’ouverture de magasins et d’usines en Europe et en Asie. En 1971, Levi Strauss&Co. réalise l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’histoire.

Enfin, aujourd’hui, l’entreprise ne vend pas que des jeans. Depuis août 2021, elle est par exemple propriétaire de Beyond Yoga, un spécialiste des leggings. “En 2022, près de 40 % du chiffre d’affaires provenait de catégories autres que les bas en denim, notamment les chinos, les leggings, les hauts, les robes, les chaussures et les accessoires”, concluait le directeur général Chip Bergh devant les investisseurs de la société en début d’année.