Le taux net du nouveau bon d'État s'élève à 2,81%

Il s'agit de la troisième émission de bons d'État cette année, mais la première avec une durée courte d'un an. La campagne de mars avait permis de récolter 262,3 millions d'euros, le montant le plus élevé depuis décembre 2011.

L'intérêt des épargnants privés pour ce placement sûr s'est accru depuis le redémarrage des émissions de bons d'État après la crise du Covid-19, souligne le ministre. En 2022, 108,7 millions d'euros ont été levés et 389,8 millions ont déjà été investis en bons d'État cette année.

Le ministre Van Peteghem appelle par ailleurs à nouveau les banques à "assumer leurs responsabilités" et à augmenter davantage les taux d'épargne "dans la mesure du possible". "Nos ménages et nos isolés méritent un rendement de leur épargne conforme aux conditions du marché", souligne-t-il. "L'écart entre les intérêts perçus par les banques et ceux qu'elles versent aux épargnants reste trop important. C'est pourquoi nous avons décidé d'émettre un bon d'État très proche du livret d'épargne classique avec une durée unique d'un an et le même précompte mobilier de 15%."

Avec cette nouvelle émission, le ministre espère stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d'intérêt mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers.