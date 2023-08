Bon d'Etat à un an: le cap des 9 milliards d'euros bientôt atteint

Le bon d'Etat à un an, qui sera émis le 4 septembre, a déjà permis de récolter 8,8 milliards d'euros, a annoncé lundi l'Agence fédérale de la Dette. Un peu plus de 4 milliards ont été souscrits via les établissements bancaires participants, et 127.848 inscriptions ont déjà été effectuées via les Grands-Livres pour un montant de 4.629.727.900 euros.