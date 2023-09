Gastronomie: un célèbre restaurant ferme ses portes à Bruxelles

La raison ? L’impossibilité de renouveler leur bail. Pour marquer la fin de cette aventure culinaire, le chef Glen Ramaekers proposera un menu gastronomique à six mains le vendredi 15 septembre 2023. Composé de six services imaginés et cuisinés par trois grands noms de la cuisine belge (Glen Ramaekers, Mallory Gabsi et Yves Mattagne), le menu unique sera proposé aux 45 personnes qui auront eu la bonne idée de réserver une table pour cette soirée qui promet d’être inoubliable.

Glen travaille d’ores et déjà sur de nouveaux projets. Dont un mystérieux pop-up du 20 octobre au 20 décembre. A suivre...