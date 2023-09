Apple, le ver est-il dans la pomme ? Avec ses produits hors de prix, la marque à la pomme séduit toujours, mais connait une baisse de régime. Selon le rédacteur en chef de la DH Alexis Carantonis, “l’Iphone est au sommet du succès commercial d’Apple”, qui a vendu 2,3 milliards de smartphones depuis 2007. “Une prouesse”.

Pour l’avocat Steve Gries, les gens continuent d’acheter l’Iphone a plus de 1000 euros car “ils considèrent que c’est un besoin vital. C’est ça la force d’Apple”. “Je ne pense pas qu’ils vont se planter à court terme, mais je pense qu’il n’est pas sain qu’une telle entreprise ait une telle puissance, qu’elle a le pouvoir de décider des besoins des citoyens du monde”, poursuit-il ensuite. “Il faut aller beaucoup plus loin et pouvoir donner l’opportunité à d’autres entreprises et casser l’hégémonie d’Apple pour permettre d’avoir une concurrence au profit des consommateurs”.

”Ce que je trouve fascinant avec Apple, c’est qu’on parle d’innovation, mais toutes les dernières innovations, Apple n’y est pas. Dire qu’il est à la pointe de l’innovation ce n’est pas vrai”, termine Alexis Carantonis.