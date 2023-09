BNP Paribas Fortis rend gratuits les virements internationaux vers le Maroc via Easy Banking Web

BNP Paribas est actif au Maroc via sa filiale BMCI, qui compte un réseau de plus de 300 agences et regroupe environ 2 700 collaborateurs. Toutes les entités du Groupe BNP Paribas s’efforcent de venir en aide aux victimes de ce tremblement de terre, mais aussi à ses clients et à ses équipes sur place.

Michael Anseeuw, CEO de BNP Paribas Fortis: "Le bilan humain du tremblement de terre au Maroc est terrible et nous touche profondément chez BNP Paribas Fortis. Au nom de tous les collègues, je présente mes condoléances à toutes les personnes touchées. Je pense aussi à tous nos collègues qui s’inquiètent pour leur famille et leurs amis vivant au Maroc. BNP Paribas Fortis est à leurs côtés pour traverser cette période difficile. Notre banque a fait le choix de soutenir l’aide humanitaire sur place en doublant les dons de ses collaborateurs au Fonds Urgence&Développement."

Les frais de transaction normaux pour un virement international s’élèvent à 1,21 % du montant (avec un minimum de 8,47 euros et un maximum de 121 euros). Pour les virements via la "Banque marocaine pour le commerce et l’industrie" (BMCI), un tarif avantageux de 6,05 euros s’applique. Plus d’infos dans la brochure tarifaire sur le site web de BNP Paribas Fortis.