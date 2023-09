Thierry contraint à payer les dettes de son électricien: "Cette histoire un peu dingue m'a coûté 7.000 euros!"

”C’est une histoire un peu dingue. J’ai dû effectuer des travaux d’électricité dans mon restaurant. J’ai fait appel à une entreprise qui avait pignon sur rue, en toute confiance. Les travaux ont été effectués et j’ai donc payé la facture, d’un montant de 10 000 €. J’ignorais totalement cette question de responsabilité solidaire pour les dettes sociales. Même mon comptable ne m’a pas averti. Il se fait que l’entrepreneur avait d’importantes dettes auprès de l’ONSS et, selon la loi, j’aurais donc dû prélever 35 % de la facture et ne lui verser que 6 500 €, le reste devant être acquitté auprès de l’ONSS.”

L’affaire n’en est pas restée là puisque Thierry a reçu une mise en demeure recommandée l’enjoignant à payer… 7 000 €. “Non seulement, on m’a réclamé les 35 % de la somme que j’aurais dû retenir, mais en plus une majoration équivalente à ce montant. Au final, cela m’a donc coûté 7 000 €, tout simplement parce que l’entreprise à laquelle j’ai fait appel avait des dettes. C’est aberrant et totalement injuste je trouve. On fait le boulot de recouvrement de dettes à la place de l’ONSS et de l’administration fiscale.”

Il convient donc de vérifier l’obligation de retenue sur facture lors de la passation d’un contrat et lors du paiement de chaque facture présentée pour l’exécution de travaux visés. La retenue est de 15 % du montant de la facture (hors TVA) en cas d’obligation de retenue pour le SPF Finances et de 35 % du montant de la facture (hors TVA) en cas d’obligation de retenue pour la sécurité sociale. Ces montants sont doublés si vous ne respectez pas cette obligation.

Grâce au nouveau service mobile en ligne “Check Obligation de retenue”, tout le monde peut contrôler l’obligation de retenue d’une entreprise qui effectue des travaux dans les secteurs concernés.