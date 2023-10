Comment "la pire invention de l'humanité" pèse aujourd'hui des milliards de dollars

Crocs est parvenu à doubler son chiffre d’affaires ces deux dernières années : 3,6 milliards de dollars en 2022, avec une croissance de 58 % sur un an. "La meilleure performance de l'indice si nous avions été dans le S&P 500", assure l’entreprise dans son rapport annuel en parlant d'"une année exceptionnelle" (elle est actuellement cotée au Nasdaq). Et cette poussée persiste : au deuxième quadrimestre de 2023, elle affiche plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires. Les chaussures de l’entreprise "continuent de gagner des parts de marché et d’attirer de nouveaux consommateurs", se réjouit dans un communiqué Andrew Rees, le directeur général. "Nous continuons d’investir dans nos priorités stratégiques qui sont le moteur d’une croissance rentable."

Comment des chaussures à l’esthétique si originale (moche pour certains) ont-elles réussi à convaincre autant de consommateurs ?

Flexible comme le crocodile

Les sandales colorées voient dans le jour dans les années 2000 sous le nom "beach" car elles sont initialement destinées au monde marin. Elles sont inventées par trois amis américains – Scott Seamans, George Boedecker et Lyndon Hanson – qui ont simplement modifié le design de sandales en plastique vendues par la société canadienne "Foam Creations". En s’inspirant des sabots hollandais en bois, leur objectif n’est pas de vendre des souliers beaux, mais des souliers utiles : légers, souples, résistants et faciles à nettoyer. Encore aujourd’hui, l’ambition de Crocs "est de créer un monde plus confortable pour tous…"

En 2002, les 200 premières paires sont présentées au salon nautique international de Fort Lauderdale. C’est un succès : tout le stock est vendu en une journée. La marque "Crocs" est créée dans la foulée, en référence au crocodile qui, comme les sandales, est adapté autant au sol qu’à l’eau.

Deux ans plus tard, les trois amis rachètent Foam Creations pour avoir l’exclusivité sur le modèle et la technologie de fabrication. Très vite, la marque dépasse le milieu aquatique et s’adresse aux domaines de la cuisine, du jardin, des soins médicaux… Elle est même spontanément recommandée par les podologues car la chaussure s’adapte à la forme du pied. En un an, la Crocs passe d’une sandale au design douteux à la paire parfaite pour les travailleurs américains mais aussi pour les enfants (colorée, sans lacets, facile à enfiler…). Jibbitz, une société spécialisée dans les pins, entre ensuite dans le giron de Crocs en 2006, permettant à la Crocs d’être personnalisée selon les goûts de son utilisateur.

Un bad buzz fructueux

Qu’on ne s’y méprenne pas, le grand public n’est toujours pas convaincu par les Crocs qu’il trouve laides. La sandale s’attire les foudres de plus en plus de monde : elle sera désignée comme "la pire invention de l’humanité" par le Time magazine en 2010 ou comme l’une des pires choses qui sont arrivées aux hommes par le site Maxim en 2013. Des Canadiens vont jusqu’à créer un blog intitulé "IHateCrocs" ("Je déteste Crocs").

Une haine qui se révèle fructueuse pour la marque, heureuse qu’on parle autant d’elle. Une mauvaise publicité reste de la publicité : les ventes continuent de grimper. En 2007, l’entreprise entre en Bourse après avoir enregistré un chiffre d’affaires de 850 millions de dollars.

Un rêve qui vire rapidement au cauchemar avec la crise financière mondiale de 2008, durant laquelle Crocs est au bord de la faillite. En cause : un déséquilibre entre l’offre et la demande. L’entreprise avait compté sur la continuité de la courbe exponentielle de ses ventes, constituant des stocks beaucoup trop importants. Or, les ménages américains fragilisés par la crise ont déserté les magasins. Crocs essuie une perte de 200 millions de dollars cette année-là. La restructuration est alors la seule solution qui s’offre à elle : fermeture de magasins, licenciements massifs, retrait de produits du marché… Crocs arrive à garder – de justesse – la tête hors de l’eau pendant des années, devenant progressivement l’ombre d’elle-même.

Comment expliquer son regain actuel ? Grâce à la tendance "Ugly Fashion" de 2021, notamment mise en avant par Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga, avec la fameuse paire de Crocs roses à plateforme (495 euros). Les sandales sont désormais destinées aux amateurs de la mode, notamment incarnés par la génération qui a grandi avec les Crocs dans les années 2000. Un coup de génie, certes, risqué mais qui fonctionne. Les collaborations se multiplient : Coca-Cola, KFC, Flash MCQueen, Supreme, Justin Bieber, Post Malone… Tout le monde veut collaborer avec la marque aux sandales moches. Un regain de popularité qui permet à l’entreprise d’acquérir en 2022 la marque HEYDUDE, qui représente 25 % de sa croissance.

Avec un marché qui pèse 160 milliards de dollars, l’entreprise convertit de plus en plus de clients. Ses revenus connaissent d’ailleurs un pic en Asie Pacifique (+35 %) et en Europe/Moyen-Orient/Afrique (+32 %). Vous pouvez les détester autant que vous le voulez, elles sont désormais devenues un symbole de la pop culture.