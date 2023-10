Delhaize : quatre supermarchés Delhaize en gestion propre sur dix ont trouvé un repreneur indépendant

Parmi les magasins repris, on en trouve trois à Bruxelles (Jette Theodor, Jette Charles Woeste et Ixelles Molière) et cinq en Wallonie (Ottignies, Louvain-la-Neuve, Sambreville Falisolle, Montigny et Liège Burenville). Les onze autres, parmi lesquels ceux de Kraainem et de Wezembeek, sont situés en Flandre.

A la suite de cette annonce, le personnel des supermarchés de Jette Theodor et de Montigny-le-Tilleul a décidé d'arrêter le travail. Ce dernier magasin a cependant déjà rouvert ses portes à la clientèle.

L'ouverture de ces 19 supermarchés en tant qu'indépendants est prévue entre décembre 2023 et mars 2024.

Une transition réussie d'un magasin en gestion propre à un statut d'affilié prend en effet 10 semaines en moyenne, temps nécessaire pour régler l'ensemble des démarches et mesures administratives, informatiques et technologiques, explique Delhaize.

Parmi les 19 nouveaux acquéreurs, neuf exploitent déjà actuellement un ou plusieurs autres magasins Delhaize, cinq sont d'anciens collaborateurs de l'entreprise et cinq rejoignent pour la première fois la marque au lion. Ces repreneurs, qui ont "une grande confiance dans l'avenir de la chaîne de supermarchés", vont à présent suivre un trajet de formation et bénéficieront d'un accompagnement intensif "pour assurer une reprise réussie".

Ces 19 supermarchés supplémentaires viennent s'ajouter au passage sous statut de franchisé de 32 autres, déjà annoncé en août et en septembre. Ce faisant, 40% des 128 magasins que détenait l'entreprise en gestion propre ont donc déjà un repreneur indépendant.

De leurs côtés, les syndicats ont dénoncé une nouvelle fois l'absence de concertation sociale dans l'annonce survenue lundi. Le Secta pointe d'ailleurs le risque de voir surgir d'autres actions violentes, si la direction continue à passer en force. "Quand il n'y a pas de dialogue possible au sein des instances prévues, il peut y avoir des débordements", avance Myriam Delmée, sa présidente, tout en rappelant que les syndicats ne cautionnaient pas les actes de vandalisme.

La CNE s'inquiète par ailleurs de la sélection de certains repreneurs opérée par la marque au lion. "Delhaize confie un de ces magasins à un repreneur dont le magasin (AD Delhaize Anspach) a été mis sous scellé judiciaire en mars. Le respect de la législation et du personnel dans le choix des repreneurs semble peu préoccuper la direction", commente Myriam Djegham. Pour la secrétaire nationale du secteur commerce au syndicat chrétien, ce choix traduit des difficultés à trouver des repreneurs. Elle craint aussi que certains futurs gérants ne créent des "entités juridiques distinctes juste pour être dans une commission inférieure et payer moins bien leur personnel".

La direction de Delhaize a défendu le profil des candidats retenus. Elle confirme que le repreneur du Delhaize Anspach acquiert également celui d'Ixelles mais précise qu'entre-temps, les problèmes constatés au sein du magasin du centre-ville ont été régularisés. La direction affirme ne pas retenir de repreneur en qui elle n'a pas la confiance la plus totale. "La décision de choisir cette personne a été bien pesée", a précisé une porte-parole de la direction.

En mars dernier, L'Echo avait indiqué que plusieurs membres du personnel du Delhaize Anspach n'étaient pas déclarés.