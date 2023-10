Budget : les verts flamands veulent augmenter la taxe d’embarquement jusqu’à 500 euros en première classe, 100 euros en Business, 50 euros en “Éco”

En fonction du type de billet

Au sein du gouvernement De Croo, les verts voudraient augmenter très fortement ces montants. Selon une note confidentielle (déposée par Groen, le parti écologiste flamand) que La Libre a pu consulter, une déclinaison de cette taxe d’embarquement en fonction du type de billet (Economy Class, Business Class, First Class ou jet privé) est proposée aux membres de la coalition fédérale.

- Pour les vols en Economy Class : 50 euros pour les vols de moins de 500 km ; 10 euros pour les vols intra-européens ; 30 euros pour les vols extra-européens.

- Pour les vols en Business Class : 100 euros pour les déplacements de moins de 500 km ; 20 euros pour les vols intra-européens ; 60 euros pour les vols extra-européens.

- Pour les First Class et jets privés : 500 euros pour les déplacements de moins de 500 km ; 100 euros pour les intra-européens ; 300 euros pour les extra-européens.

Cette nouvelle grille en fonction du type de voyageur est justifiée par Groen par le fait que le pouvoir d’achat des clients des compagnies aériennes et leur impact climatique augmentent en fonction de la classe de voyage.

Taxes sur les vols de moins de 500 km ©IPM Graphics

Pour la classe économique, la taxe est multipliée par 5 pour les vols de moins de 500 km et pour les vols intra-européens. Pour les vols extra-européens, le coefficient multiplicateur est de 7,5. La raison de cette différence de traitement vient du fait que “les vols long-courriers sont les plus nocifs pour le climat”, précise la note des écolos.

Ces mesures permettraient de trouver 200 millions d’euros pour les finances publiques. Certains, au sein du gouvernement De Croo doutent déjà de la faisabilité juridique de ce relèvement de la taxe d’embarquement avec cette ventilation selon le type de billet…

Et qu'en pense-t-on du côté d'Écolo, le parti frère de Groen ? Les verts francophones ne suivent pas... "De notre côté, on propose simplement de s'aligner sur ce qui se pratique dans les pays voisins", note le porte-parole de Georges Gilkinet, le vice-Premier ministre Écolo et ministre de la Mobilité.

Les partenaires de la Vivaldi espèrent obtenir un accord budgétaire avant le mardi 10 octobre, jour du discours de politique générale du Premier ministre Alexander De Croo à la Chambre des représentants. L’effort à réaliser n’est pas trop important car le gouvernement, ces derniers mois, s’était déjà accordé sur plusieurs mesures budgétaires en vue de l’exercice 2024. Les ministres fédéraux avaient voulu anticiper les éventuels conflits qui pourraient compliquer l’élaboration du dernier budget de la législature, climat préélectoral oblige.

