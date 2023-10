La Villa in the sky se situe en effet au sommet de l’IT Tower sur la prestigieuse avenue Louise. Si vous jetez un œil en l’air en soirée, vous aperceverez la luminosité de l’endroit tel un phare. Lorsque vous dînez dans cette salle entièrement de verre, vous dominez Bruxelles dans un rooftop entièrement fermé.

Dans une véritable bulle de verre, vous surplombez toute la capitale ©Audrey Thiriar

Chacun sait que ce bâtiment va subir un sérieux lifting en 2030. Excellente nouvelle pour les gastronomes : le restaurant vient de prolonger son bail jusqu’en 2030. Aux manettes depuis 2014, le chef Alexandre Dionisio et la Litvine Society, propriétaire de l’endroit, continueront à viser la perfection et à justifier l’étoile au guide Michelin et le 17/20 accordé par le Gault et Millau.