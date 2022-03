Filiale du groupe Louis Delhaize, Delitraiteur a affiché une belle croissance durant la crise du Covid. Rencontre avec le CEO Alexandre Terlinden.

Quel bilan tirez-vous deux ans après le début de cette crise du Covid ? Comment se porte l’enseigne ?

"Nous avons eu deux très belles années. Nous sommes bien conscients que certains secteurs ont fort souffert de cette crise. La première année de Covid a été une année de transition puisque notre "mix produits" a fort changé cette année-là et nos clients ont découvert toute une gamme d’offre de produits beaucoup plus large que ce qu’ils avaient l’habitude de consommer. Néanmoins, nous avons connu une très belle croissance en 2020 et qui s’est confirmée en 2021, où on a vu une augmentation du panier moyen et du trafic dans nos magasins. Nous avons terminé l’année 2021 sur un chiffre d’affaires un peu au-delà des 100 millions d’euros, soit une progression de 10 %. Après avoir déjà enregistré une progression de 15 % de 2019 à 2020."

(...)