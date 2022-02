Amazon débarque en Belgique et va y installer son premier centre de distribution Economie Belga Le nouveau centre devrait être opérationnel dès la fin de l'année. © Shutterstock

Amazon a annoncé la création de son tout premier centre de distribution en Belgique. Le géant américain du commerce en ligne a choisi Anvers pour implanter ce nouveau site, avec à la clé la création de 50 emplois, informe l'entreprise. Il s'agira du premier dépôt local ouvert en Belgique. Il recevra et livrera les colis provenant de plus grands centres situés notamment en Allemagne et en France.