Le ministre des Finances, le CD&V Vincent Van Peteghem, semble avoir changé d'avis au sujet du recours à une baisse de TVA sur l'énergie (gaz et électricité) pour soutenir les ménages face à des factures qui gonflent. Le même ministre avait écarté la piste d'une TVA rabaissée sur l'électricité en septembre dernier, alors que le PTB a indiqué mercredi qu'il déposerait un amendement en ce sens jeudi à la Chambre. Au micro de la VRT, Vincent Van Peteghem (CD&V) a indiqué mercredi soir qu'il va proposer au gouvernement fédéral différentes pistes pour rendre les factures énergétiques des ménages moins douloureuses. Et une de ces pistes serait un abaissement temporaire de 21 à 6% de la TVA, la mesure "la plus rapide et avec un impact considérable sur la facture des citoyens", selon lui.

En octobre dernier, le fédéral s'était déjà mis d'accord sur une série de mesures pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Il a par exemple été décidé de prolonger l'attribution du tarif social gaz/électricité pour un public plus large (incluant exceptionnellement tous les bénéficiaires d'intervention majorée) au-delà de la fin 2021, jusque fin mars 2022, ce qui concerne environ un million de ménages. Une prime de 80 euros est ajoutée pour les bénéficiaires du tarif social. Depuis ce mois de janvier, les prélèvements fédéraux sur les factures d'énergie sont par ailleurs transformés en accises, qui ont été gelées. L'avantage de ces accises est de permettre une intervention du fédéral plus flexible sur les factures, qui permettra aussi d'agir à plus long terme.

En octobre, l'opposition (au fédéral) avait fustigé des mesures qui n'aident pas suffisamment, selon elle, la classe moyenne. Dans ses rangs, le PTB répète régulièrement être en faveur d'une TVA à 6% sur l'énergie, ce qu'il va remettre sur la table du parlement jeudi. Le PS, dans la majorité, a également à son programme une TVA rabaissée sur le gaz et l'électricité, comme cela avait été décidé (pour l'électricité) sous le gouvernement Di Rupo (2011-2014).

Chaque fois que la question d'une baisse de la TVA sur l'électricité refait surface, la question du coût d'une telle mesure est mise en avant. "Ça coûte cher, de l'ordre de 770 millions d'euros par an", avait affirmé à la mi-septembre le ministre Van Peteghem.

Un de ses effets secondaires fait aussi débat: l'impact d'une baisse pérenne de la facture sur l'indexation des salaires, qui en serait retardée, vu que le gaz et l'électricité sont repris dans l'indice santé.

Mercredi soir, le PTB a en tout cas tendu la main au ministre CD&V. "Maintenant que le CD&V se déclare partie prenante, il est temps de joindre les actes aux paroles. Nous tendons la main pour une majorité alternative. Dès demain, on peut voter cette proposition", indique le député Raoul Hedebouw, président de parti, via communiqué.