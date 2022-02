Les temps ont bien changé. À l’automne 2011, Dexia Banque est à deux doigts de couler corps et âme. En cause : la crise de la dette souveraine qui asphyxie ce poumon de l’économie belge. Les clients sont pris de panique et retirent des milliards d’euros en quelques jours. L’État belge joue les pompiers et rachète Dexia Banque pour 4 milliards d’euros. “C’était une annus horribilis”, confie Johan Vankelecom, Chief Financial Officer depuis quelques mois à l'époque de ce sauvetage. En mars 2012, Dexia Banque devient Belfius, un nom qui suscite pas mal de sarcasmes.