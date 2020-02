Quand le grand patron et propriétaire d'une entreprise se déplace pour assister à un conseil d'entreprise extraordinaire, c'est souvent que l'heure est grave.

Michiel Witteveen, le propriétaire néerlandais de Blokker, a toutefois fait ce mardi aux syndicats belges une annonce moins catastrophique que prévu, puisqu'un scénario de fermetures de magasins, voire d'un désengagement total de Belgique, était craint.



Les 123 magasins Blokker de Belgique et du Luxembourg vont être vendus à Dutch Retail Group pour un montant non communiqué. Ils vont changer de nom et s'appeler Mega World. La stratégie commerciale sera également adaptée en formule discount. Aucun magasin ne fermera ses portes.

"Au cours des cinq dernières années, le chiffre d'affaires et les résultats des magasins Blokker de Belgique et du Luxembourg ont été mis sous pression par un environnement de marché particulièrement difficile. Malgré de multiples mesures et initiatives, nous ne sommes pas parvenus à inverser cette tendance. En raison des pertes encourues, il n’était pas envisageable de poursuivre dans cette voie sans prendre des mesures drastiques. L’acquisition de nos points de vente par Dutch Retail Groep et leur conversion à l’enseigne discount Mega World offriront les multiples avantages de la continuité, tant aux magasins qu’à leurs collaborateurs. Suite à la cession de Blokker Belgique, le management de Blokker Nederland pourra se concentrer exclusivement sur l’optimisation de l’enseigne Blokker aux Pays-Bas", a commenté Michiel Witteveen dans un communiqué.



"Je suis convaincu que la formule du discount est promise à un grand avenir en Belgique, et je me réjouis de collaborer avec l’équipe de Blokker Belgique. Aucun magasin ne fermera ses portes et je suis sûr que cette nouvelle formule nous permettra d’assurer le développement et la rentabilité de cette entreprise", a indiqué Dirk Bron, le directeur de Dutch Retail Groep.

Fin décembre, Michiel Witteveen avait déclaré dans un quotidien néerlandais que "la Belgique est un problème". Sur les 119 magasins belges, seuls 6, en effet, sont rentables. Les pertes financières de Blokker depuis des années sont considérables et chroniques.



En 2017, Blokker avait fermé 63 magasins en Belgique. Une stratégie visant à relancer l'enseigne, avec de nouveaux produits en rayons et un petit relooking des magasins, avait été testée, avec succès semble-t-il, dans la région de Louvain. Mais elle n'avait pas été mises en œuvre dans les autres Blokker belges.