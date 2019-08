Koen Van Gerven quittera en février ses fonctions à la tête de Bpost, rapportent lundi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et het Belang van Limburg.

Ces deux dernières années, l'actuel CEO a fait l'objet de critiques à la suite de la reprise de l'entreprise américaine Radial, spécialisée dans la logistique de l'e-commerce. En plus d'être chère, la société s'est révélée déficitaire. Auparavant, l'acquisition de PostNL avait échoué. Ses relations avec les syndicats et le personnel n'étaient pas non plus au beau fixe. Une grève a d'ailleurs été organisée en novembre.

Koen Van Gerven (60 ans) a succédé en février 2014 à Johnny Thijs, après la démission de ce dernier, mécontent que son salaire baisse.

C'est une raison qui fait aussi qu'il ne sera pas aisé de trouver un successeur à Koen Van Gerven, estiment les quotidiens. Les CEO d'entreprises comparables gagnent en effet près du double.

Le nouveau dirigeant de Bpost devra être néerlandophone, le président du conseil d'administration étant francophone.