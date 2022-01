Le groupe bpost a annoncé mercredi, par communiqué, qu'une convention de reprise d'Ubiway Retail et ses 170 magasins avait été signée avec le Groupe Golden Palace. bpost, Ubiway et Golden Palace ont en effet conclu un accord portant sur la vente de 100 % des actions d'Ubiway Retail, le réseau intégré de vente au détail exploitant les marques Press Shop, Hubiz, Ubi et Relay (170 magasins), à Golden Palace.

"Les activités d'Ubiway Retail n'étaient plus au cœur de la stratégie de bpost étant donné que le groupe bpost se concentre sur l'accélération de sa transformation en un acteur international de la logistique pour l'e-commerce", détaille bpost par communiqué.

La clôture de la transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, devrait avoir lieu à la fin du mois de février 2022.