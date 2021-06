Un vol vers New York sera le premier trajet transatlantique depuis mars 2020. "Une étape symbolique dans notre redémarrage", souligne la compagnie. La semaine prochaine, Brussels Airlines reprend des vols vers New York (3 fois par semaine) et Washington (4 fois par semaine). La compagnie relie aussi Montréal au Canada mais ces vols sont encore suspendus.

Les ventes de billets vont bon train, surtout pour Washington, selon Brussels Airlines. New York étant plutôt une destination touristique, la vente des billets démarre "un peu plus calmement".

"Pour le moment, les voyages touristiques vers les États-Unis ne sont pas encore autorisés. Il en va de même pour les passagers des États-Unis vers la Belgique", a expliqué Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines. "Nous espérons donc que les restrictions de voyage seront bientôt assouplies afin que les voyages entre l'Europe et les États-Unis redeviennent simples et accessibles."

Pendant la crise du coronavirus, Brussels Airlines s'est longtemps concentrée sur les vols essentiels, principalement vers et depuis l'Afrique (et les vols de ravitaillement associés). En février, par exemple, le réseau ne comptait que 25 destinations. Depuis, la compagnie aérienne a étendu son réseau, avec l'objectif de revenir sur quelque 80 destinations d'ici août.