Avec la rentrée scolaire, de nombreux jeunes ouvriront un compte à vue afin de gérer leurs dépenses courantes. S’il existe des comptes spécialement dédiés aux jeunes, une flopée de comptes gratuits existent également, mais peuvent se révéler une très mauvaise affaire. Alors, comment bien choisir le premier compte de votre enfant ?

Il est possible d’ouvrir un compte pour votre enfant dès l’âge de 10 ans. Jusqu’à 18 ans, cependant, l’approbation des parents est nécessaire et ils ont aussi un droit de regard sur les opérations et peuvent même effectuer des retraits ou des dépenses, pour autant que ce soit dans l’intérêt de l’enfant. Avec cet argent, les parents peuvent lui acheter quelque chose, payer ses études ou simplement placer l’argent sur un compte qui rapporte plus que le compte où l’argent se trouve. En cas de doute, la banque peut s’opposer au retrait d’argent du compte d’un enfant, mais ces cas sont très rares. Lorsqu’un enfant atteint l’âge de 18 ans, il peut exiger le remboursement de l’argent que les parents auraient utilisé pour eux-mêmes.