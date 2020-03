Les entreprises sont frappées de plein fouet par la cessation de leurs activités. Pourtant, nombreux sont les exemples d’élans de solidarité et d’initiatives envers le personnel soignant.

Illustration parfaite, la Raffinerie tirlemontoise et ses partenaires belges du groupe Südzucker qui tournent déjà à plein régime pour produire et emballer le sucre, dont la demande explose depuis le début de la crise, vont également produire du gel désinfectant. "Nos équipes se sont décarcassées ces derniers jours. Les essais sont probants : nous allons produire du gel désinfectant à partir d’éthanol de blé et de betterave. Les premiers 2 000 litres seront mis en bouteille en fin de journée", explique Guy Paternoster CEO de la Raffinerie tirlemontoise. Ce gel désinfectant, dont le volume de production va augmenter au fil des jours, sera livré gratuitement, selon les besoins des autorités publiques.

